Cena in bianco a Malnate: musica e arte floreale in piazza delle Tessitrici

Il prossimo sabato 9 agosto Malnate ospita la “Cena in bianco”, un’iniziativa che unisce eleganza, semplicità e spirito comunitario. L’appuntamento è alle 19.30 in piazza delle Tessitrici, nel cuore della città, per una cena all’aperto in cui tutti i partecipanti sono invitati a presentarsi con abiti bianchi e a portare da casa il necessario per apparecchiare e consumare il proprio pasto.

La formula è semplice: ogni commensale dovrà portare con sé piatti in ceramica, bicchieri di vetro, stoviglie di metallo e tovaglioli di stoffa, oltre alla propria cena. L’obiettivo è creare un grande convivio condiviso, rispettoso dell’ambiente e dal forte impatto visivo, grazie al bianco che accomuna tutti i presenti.

La serata sarà resa ancora più particolare dalla presenza del gruppo musicale Cafè Trio, che accompagnerà la cena con un’esibizione dal vivo. Inoltre, il pubblico potrà assistere a una dimostrazione artistica floreale a cura di Luca Marchioro, che realizzerà alcune composizioni durante l’evento.

La Cena in bianco è organizzata dal Comune di Malnate e dall’Assessorato alla Gentilezza, con l’intento di favorire momenti di incontro e socialità all’aperto. L’evento si inserisce tra le proposte estive del territorio e punta a trasformare una piazza cittadina in uno spazio di bellezza condivisa e partecipata.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta la prenotazione attraverso la Biblioteca di Malnate (biblioteca@comune.malnate.va.it) entro venerdì 8 agosto alle 11. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.