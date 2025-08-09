Ceriano Laghetto, incidente sulla pista da motocross: giovane centauro in ospedale
Il ragazzo, trasferito al San Gerardo di Monza, ha riportato traumi addominali ma non sarebbe in pericolo di vita
Paura nel primo pomeriggio di oggi, sabato 9 agosto, alla pista da motocross di Ceriano Laghetto, dove un giovane motociclista è rimasto ferito in una brutta caduta. L’episodio è avvenuto intorno alle 13.40 all’interno dell’impianto sportivo di via Laghetto, durante una sessione di allenamento. (immagine di repertorio)
Per cause ancora da accertare, il ragazzo ha perso il controllo della moto, finendo rovinosamente a terra sulla pista.
Sul posto sono rapidamente intervenuti un’ambulanza in codice rosso e il mezzo del soccorso avanzato con il medico a bordo. Il ragazzo, di cui non è stata resa nota l’età, è stato stabilizzato sul posto e successivamente trasferito al pronto soccorso dell’ospedale San Gerardo di Monza.
Secondo quanto appreso, ha riportato traumi addominali, ma le sue condizioni, inizialmente preoccupanti, sono fortunatamente migliorate e non sarebbe in pericolo di vita, tanto che il codice di ricovero è stato codificato in giallo (indice di media gravità).
Le circostanze dell’incidente sono ancora in fase di ricostruzione. Non si esclude che possa essersi trattato di una caduta dovuta a un errore di manovra o a un problema tecnico. Gli organizzatori e le autorità competenti stanno raccogliendo informazioni per chiarire l’accaduto.
