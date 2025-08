Che fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 1, 2, 3 agosto

La foto è di Marco Revrenna

Le danze dal mondo arrivano a Lavena Ponte Tresa per una serata di spettacolo e sapori. Sere FAI d’Estate, gli appuntamenti di inizio agosto per un’estate tra arte, musica e cieli stellati. Fino a settembre, ville storiche e complessi monastici apriranno le loro porte in orario serale offrendo al pubblico visite speciali, concerti, picnic e osservazioni astronomiche sotto le stelle. Musica e Tra-Monti a Villa Toeplitz. Un nuovo festival arricchisce l’estate di Varese. Nel suggestivo parco di uno dei luoghi più iconici della Città Giardino tre serate di musica, emozioni e cultura. Si parte con Alberto Fortis, poi l’omaggio a Gaber e infine giovani band prima del Trio Bucolico.

EVENTI IN EVIDENZA

ANGERA – L’estate di Angera si accende con Hop Hop Street Food. Il clou sarà la serata di sabato 3 agosto, con i fuochi d’artificio, che illumineranno il cielo e renderanno ancora più magica l’atmosfera – Tutte le informazioni

ANGERA – Sulle sponde del lago Maggiore torna un evento che unisce tradizione, qualità e spettacolo: domenica 3 agosto, la città ospiterà gli Ambulanti del Lago Maggiore, protagonisti di una giornata dedicata al commercio all’aria aperta che promette di animare le vie e i prati del centro – Tutte le informazioni

AZZIO – Azzio si accende con MusiCuvia e le Quattro Stagioni: Vivaldi e Bach protagonisti nella Chiesa del Convento – Tutte le informazioni

DUNO – Sabato 2 agosto, alle ore 20.45, la suggestiva Chiesa dei Santi Giuliano e Basilissa di Duno si riempirà delle sonorità eleganti e coinvolgenti del Quartetto GAMA, protagonista di un nuovo appuntamento della rassegna musicale MusiCuvia – Tutte le informazioni

CASSANO MAGNAGO – Profumo di brace e convivialità sotto le stelle: dal 1 al 3 agosto 2025 torna a Cassano Magnago la Sagra della Costina, appuntamento atteso dagli amanti della buona cucina e delle serate estive. L’evento si svolge all’Area Feste di via Primo Maggio, sotto una tensostruttura di 1600 metri quadrati che garantisce copertura in caso di maltempo e ingresso gratuito per tutti i partecipanti – Tutte le informazioni

COCQUIO TREVISAGO– Il Gruppo Alpini di Cocquio Trevisago, sezione di Varese, ha in programma due giornate all’insegna della convivialità, della cucina tipica e dello spirito alpino. L’edizione 2025 della tradizionale Festa Alpina si svolgerà nel fine settimana di sabato 2 e domenica 3 agosto, nello scenario verde del Parco Clivio Caldana, in via Broglio 8 a Cocquio Trevisago – Tutte le informazioni

CUNARDO – Dal 1 al 3 agosto alla Baita del fondista di Cunardo torna la Sagra della Patata. Cena tutti i giorni e domenica anche a pranzo: tutto a base di patata fresca italiana. Parcheggi con navetta e servizio Pos – Tutte le informazioni

TRAVEDONA MONATE – Dal 1° al 4 agosto alla Canottieri Monate torna la storica festa estiva: DJ set, concerti live, cucina tipica e lo spettacolo pirotecnico sull’acqua. Navette gratuite lunedì 4 da Ispra, Cadrezzate e Monate –Tutte le informazioni

VERGIATE – Un altro weekend a tutto gelato con le golosità proposte da Marina – Tutte le informazioni

EVENTI FUORI PROVINCIA

RESCALDINA – Dal palco alla pista: il LatinFiexpo accende le notti di Rescaldina. Il festival, dedicato alla cultura e alla musica latinoamericana, è in programma fino al 7 settembre – Tutte le informazioni

Questo articolo è prodotto in partnership con Camera Condominiale Varese. Se desideri promuovere il tuo evento in questa sezione, inviaci un’email a marketing@varesenews.it

ALTRI EVENTI

LAVENA PONTE TRESA – Le danze dal mondo arrivano a Lavena Ponte Tresa per una serata di spettacolo e sapori. Domenica 3 agosto nell’area feste di via Jori una serata dedicata alla danza con tanti protagonisti. Dalle 19 aperta l’area food per cenare in compagnia – Tutte le informazioni

COMERIO – Agosto a Comerio, tornano le visite guidate alla Grotta Remeron. Prenotazione obbligatoria e partenza dall’Opera Hub di Comerio: navetta, sentiero e guida per un’escursione di tre ore nel cuore della montagna – Tutte le informazioni

LUINO – Luna Park di Luino, proroga fino al 3 agosto: sconti e ultime serate di festa. Il parco divertimenti inaugurato il 4 luglio prolunga la permanenza a Luino: in programma sconti e un’ultima serata a biglietto simbolico da 1 o 2 euro – Tutte le informazioni

ANGERA – Sul Lago Maggiore arrivano i fuochi d’artificio musicali tra Arona e Angera. Domenica 3 agosto alle 22.30 lo spettacolo pirotecnico sul lago sarà il culmine di un weekend ricco di appuntamenti culturali, tra cinema all’aperto, mostre fotografiche e attività per famiglie – Tutte le informazioni

VARESE – Sere FAI d’Estate, gli appuntamenti di inizio agosto per un’estate tra arte, musica e cieli stellati. Fino a settembre, ville storiche e complessi monastici apriranno le loro porte in orario serale offrendo al pubblico visite speciali, concerti, picnic e osservazioni astronomiche sotto le stelle – Tutte le informazioni

VARESE – Raccontando il lago nei sabato mattina di agosto alla Schiranna. Nelle mattinate di sabato 2, 9, 23 e 30 agosto il Comune di Varese propone passeggiate gratuite alla scoperta della natura a partire dal Parco Zanzi – Tutte le informazioni

CASSANO VALCUVIA – Cinque racconti e una fisarmonica: a Cassano Valcuvia l’omaggio a Piero Chiara. Il cortile dell’ex panificio “Gina” si anima con le voci di Marco Bossi e le note di Stefano Cerini in un evento gratuito aperto a tutti gli appassionati – Tutte le informazioni

VARESE – Una serata alla Sala Veratti con Liborio Rinaldi per scoprire la chiesa di Lomnago e le sue affascinanti storie. Appuntamento venerdì 1 agosto 2025 alle 18.00. Attraverso immagini, racconti e curiosità, Rinaldi accompagnerà il pubblico alla scoperta di un patrimonio spesso sconosciuto – Tutte le informazioni

PROVINCIA – I fuochi d’artificio illuminano i laghi: domenica tra Arona e Angera e lunedì alla festa di Monate. Sul lago Maggiore lo spettacolo Lumina organizzato dalla Pro Loco di Arona in collaborazione con il Comune di Angera, al lago di Monate è la storica festa del borgo alla canottieri – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

VARESE – Musica, balli e cene tipiche: torna la Festa di Ferragosto a Bizzozero. Dal 2 al 17 agosto il parco dietro al Carrefour, nello storico rione di Varese si anima con orchestre, cene tipiche e spettacoli dal vivo – Tutte le informazioni

CASCIAGO – Non solo fuochi d’artificio e tradizione: a Sant’Eusebio c’è anche la colazione. Novità di quest’anno la colazione casciaghese dietro la chiesetta: appuntamento dalle 6.30 alle 10 per iniziare la festa già dal mattino. Bancarelle al pomeriggio, fuochi d’artificio alle 23 e aree di sosta straordinarie: tutte le informazioni – Tutte le informazioni

CASTIGLIONE OLONA – Festa della Biciccera, tra fede e tradizione nel cuore di Castiglione Olona. Due giorni di celebrazioni, convivialità e cucina tipica nella storica frazione al confine con Gornate Olona – Tutte le informazioni

CURIGLIA CON MONTEVIASCO – A Curiglia con Monteviasco torna la Festa dell’Alpone fra tradizione e spiritualità. Un appuntamento che unisce paesaggio, tradizione e fede, promosso dal CAI di Luino e dalla parrocchia – Tutte le informazioni

CUVIO – A Cuvio torna il “Tris d’Estate”: tre giorni di festa tra musica e sapori. Dal 1° al 3 agosto il Parco Comunale si anima con la 66ª edizione dell’evento “Mille Luci in Valcuvia”, tra cucina tipica, fuochi d’artificio e concerti dal vivo. Una tre giorni all’aperto per celebrare l’estate – Tutte le informazioni

BESOZZO – Bogno di Besozzo fa festa con le Penne Nere. La tradizionale “Festa Alpina” è prevista tra l’1 e il 3 agosto tra sapori della tradizione, corteo in memoria dei caduti e benedizione del nuovo gagliardetto – Tutte le informazioni

BRUNELLO – Cucina e musica d’autore si incontrano alla festa della Pro Loco di Brunello. Ogni piatto racconterà una regione e sarà abbinato a una canzone del suo cantautore più rappresentativo nella serata del 2 agosto. È consigliata la prenotazione – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

MATERIA – CASTRONNO – Amaaso: gli occhi dell’Africa nella lente di Isabel Lima. Dal 31 luglio a Materia Spazio Libero, la fotografa brasiliana espone il suo sguardo sul mondo dell’infanzia ugandese. Tra bianco e nero, colore e verità, un viaggio dentro la fotografia come atto di ascolto e testimonianza – Tutte le informazioni

VARESE – Musei civici di Varese: aperture gratuite domenica 3 agosto e mostre in corso. Apertura gratuita la prima domenica del mese e nel giorno di Ferragosto per i musei civici Villa Mirabello e Castello di Masnago – Tutte le informazioni

LAVENA PONTE TRESA – Scrivere per chi non può rispondere: a Lavena Ponte Tresa la mostra “Lettere senza destinatario” di Monica Brenga. La mostra sarà inaugurata domenica 2 agosto alle 21.00 alla presenza dell’autrice. Interverrà Stefania Colonna-Preti, storica dell’architettura e docente di arte, che proporrà una lettura critica delle opere – Tutte le informazioni

VERBANIA – Verbania, il 2 agosto nuova visita guidata alla mostra “Aria Acqua Terra”. Sabato 2 agosto alle 15 è in programma una visita guidata che accompagnerà i visitatori tra le opere contemporanee di Maura Banfo, Daniele Galliano, Andrea Massaioli e Pierluigi Pusole – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

ANGERA – I burattini raccontano Truciolo e il cavallo a dondolo nel parco di Amaltheatro ad Angera. Un pomeriggio di teatro per famiglie con lo spettacolo di Ivano Rota, domenica 3 agosto alle 17.30 nel giardino di Barzola che si fa teatro all’aperto – Tutte le informazioni

GALLARATE – “Pani e tulipani” festeggia 25 anni: proiezione all’aperto al Maga di Gallarate. Terzo e ultimo film “storico” proposto nell’area esterna del museo gallaratese – Tutte le informazioni

BUSTO ARSIZIO – Una serata per i più piccoli insieme alle mummie nella rassegna di cinema all’aperto a Busto Arsizio. Prosegue sabato 2 agosto, nel parco di Villa Calcaterra, la rassegna cinematografica estiva di Busto Arsizio curata dall’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni e inserita nel palinsesto culturale di BA Estate 2025 – Tutte le informazioni

VARZO – A Varzo arriva un “Pinocchio tutto da ridere”. La scalinata della chiesa parrocchiale diventerà un palco per lo spettacolo del festival teatrale itinerante “Terra e Laghi” – Tutte le informazioni

MUSICA

ARCUMEGGIA – Arcumeggia, il duo “Viarmonica” porta swing e tango nel borgo dipinto. Sabato 2 agosto (17.30) appuntamento dedicato alla world music e alle contaminazioni sonore nel giardino della Via Crucis accanto alla chiesa – Tutte le informazioni

CADEGLIANO VICONAGO – A Cadegliano Viconago concerto “Omnia Vincit Amor” nella Chiesa di S. Antonio Abate. Un viaggio tra sacro e profano con il Coro Giovanile Amaranto sabato 2 agosto alle 21. Un repertorio che attraversa secoli e continenti raccontando storie di amore e comunità in un’inedita fusione tra sacro e profano – Tutte le informazioni

BREZZO DI BEDERO – La magia di Mozart nella Collegiata di Brezzo di Bedero con l’orchestra Cameristica di Varese. L’Orchestra Cameristica di Varese, diretta da Fabio Bagatin, propone “La Magia di Mozart”, una selezione delle arie più celebri tratte da Il Flauto Magico, rielaborate per sola orchestra d’archi – Tutte le informazioni

AZZIO – Ad Azzio il concerto de “Le Quattro Stagioni” di Vivaldi all’Antica Chiesa del Convento. MusiCuvia propone una serata unica con il celebre ciclo delle stagioni interpretato da violino e organo Mascioni – Tutte le informazioni

VARESE – Musica e Tra-Monti a Villa Toeplitz. Un nuovo festival arricchisce l’estate di Varese. Nel suggestivo parco di uno dei luoghi più iconici della Città Giardino tre serate di musica, emozioni e cultura. Si parte con Alberto Fortis, poi l’omaggio a Gaber e infine giovani band prima del Trio Bucolico – Tutte le informazioni

DUNO – A Duno il concerto clarinettistico con il Quartetto Gama. Organizzato dalla Pro Loco di Duno per la rassegna MusiCuvia l’appuntamento è per sabato 2 agosto all’area giochi di fianco al Comune – Tutte le informazioni

LIBRI

LAVENO MOMBELLO – Lucia Tilde Ingrosso presenta a Laveno il nuovo romanzo Le stagioni della verità. Il secondo capitolo della saga I Monteleone sarà al centro dell’incontro con l’autrice, che torna sul lago Maggiore per presentare la sua nuova storia – Tutte le informazioni

ESCURSIONI

TEMPO LIBERO – Alla scoperta dei fossili: porte aperte agli scavi paleontologici del Monte San Giorgio. Venerdì 1 e sabato 2 agosto escursioni guidate gratuite condotte da esperti del Museo cantonale di storia naturale, alla scoperta dei fossili risalenti a 240 milioni di anni fa – Tutte le informazioni