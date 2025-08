Chitarre protagoniste a Cuvio nel concerto del 15 agosto al Teatro Comunale

Un Ferragosto all’insegna della musica classica e del talento emergente. Venerdì 15 agosto 2025, alle ore 21, il Teatro Comunale di Cuvio ospita il concerto “Chitarre in concerto”, appuntamento conclusivo del corso di chitarra tenuto dal maestro Antonio Dominguez. L’evento rientra nel programma dell’anteprima estiva di Paesaggi Sonori, rassegna musicale promossa dall’associazione Momenti Musicali.

Il programma e i protagonisti

Il concerto vedrà sul palco gli allievi del corso di chitarra affiancati dal pianista Adalberto Maria Riva, già protagonista di numerose rassegne di musica da camera sul territorio. La serata propone un repertorio che spazia da brani classici a composizioni moderne, con arrangiamenti dedicati agli ensemble di chitarre.

Il maestro Dominguez, docente del corso, ha guidato i partecipanti in un percorso formativo che culmina in questa esibizione aperta al pubblico, pensata come momento di condivisione e celebrazione del lavoro svolto durante l’estate.

Un’iniziativa aperta a tutti

L’ingresso al concerto è libero e gratuito, con l’obiettivo di avvicinare la comunità locale e i turisti presenti in valle durante il periodo estivo alla musica dal vivo e alla scoperta di giovani talenti. Il progetto Paesaggi Sonori punta infatti a creare occasioni di ascolto e incontro tra artisti, appassionati e curiosi.

Informazioni utili

Il concerto si terrà al Teatro Comunale di Cuvio, in via principale del paese. Maggiori informazioni sul programma e sugli eventi collegati sono disponibili sul sito www.momentimusicali.org o scrivendo a momenti.musicali@libero.it.