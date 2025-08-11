Chiuso l’ambulatorio medico temporaneo di Lonate Pozzolo e Ferno dopo l’arrivo di un nuovo medico

Dal 1° agosto scorso, è cessato l’ambulatorio medico temporaneo attivato dall’Asst Valle Olona per i pazienti della dott.ssa Elena Marina Piantanida e del dott. Federico Magistrali che hanno lasciato l’incarico di medici di medicina generale.

La decisione è legata al conferimento di un incarico provvisorio di assistenza primaria al dott. Alessandro Maggiolini, che garantirà la continuità dell’assistenza sanitaria sul territorio dal 1° agosto al 31 ottobre 2025, salvo l’inserimento anticipato di un medico titolare avente diritto, secondo le procedure previste dagli accordi nazionali e regionali di categoria.

L’incarico provvisorio, conferito ai sensi dell’articolo 37, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale di categoria vigente, consente di assicurare ai cittadini di Lonate Pozzolo e Ferno un servizio regolare in attesa della nomina definitiva del nuovo medico di medicina generale.