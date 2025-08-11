Varese News

Salute

Chiuso l’ambulatorio medico temporaneo di Lonate Pozzolo e Ferno dopo l’arrivo di un nuovo medico

Dal primo agosto scorso è entrato in servizio, in via provvisoria, un medico dedicato, in attesa del titolare definitivo

Centro vaccini Lonate Pozzolo

Dal 1° agosto scorso, è cessato l’ambulatorio medico temporaneo attivato dall’Asst Valle Olona per i pazienti della dott.ssa Elena Marina Piantanida e del dott. Federico Magistrali che hanno lasciato l’incarico di medici di medicina generale.

La decisione è legata al conferimento di un incarico provvisorio di assistenza primaria al dott. Alessandro Maggiolini, che garantirà la continuità dell’assistenza sanitaria sul territorio dal 1° agosto al 31 ottobre 2025, salvo l’inserimento anticipato di un medico titolare avente diritto, secondo le procedure previste dagli accordi nazionali e regionali di categoria.

L’incarico provvisorio, conferito ai sensi dell’articolo 37, comma 1, dell’Accordo Collettivo Nazionale di categoria vigente, consente di assicurare ai cittadini di Lonate Pozzolo e Ferno un servizio regolare in attesa della nomina definitiva del nuovo medico di medicina generale.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.