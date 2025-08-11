Varese News

Busto Arsizio/Altomilanese

Chiuso lo svincolo di Busto Arsizio in direzione Varese dal 18 fino al 22 agosto

Verranno effettuati lavori di manutenzione sui giunti di dilatazione del cavalcavia di svincolo/interconnessione

cavalcavia autostrada

Dalle ore 21 di lunedì 18 agosto 2025 alle ore 5 di venerdì 22 agosto 2025 lo svincolo di Busto Arsizio, in uscita per chi proviene da Milano lungo l’Autostrada A8 Milano–Varese, resterà chiuso in modo permanente durante l’intero periodo per consentire lavori di manutenzione sui giunti di dilatazione del cavalcavia di svincolo/interconnessione.

L’intervento, a cura della Direzione Tronco 2 di Milano, richiederà l’impiego di mezzi operativi e maestranze direttamente in carreggiata, rendendo necessaria la chiusura per garantire la sicurezza delle operazioni.

Percorsi alternativi consigliati

  • Soluzione a pagamento: seguire le indicazioni per A4/Torino, uscire a Marcallo Mesero/Malpensa e immettersi sulla SS336 della Malpensa.
  • Soluzione a pagamento: proseguire sulla A8 in direzione Varese e invertire la marcia alla stazione di Gallarate o tramite lo svincolo di Solbiate Olona (nodo A8/A36 Pedemontana).
  • Senza pedaggio aggiuntivo: uscire allo svincolo di Castellanza, proseguire su SS527, SS33 e infine SS336.

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 11 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.