Ciclista investito da un’auto sulla SS36, muore 67enne varesino trasportato a Lecco

Si è trasformato in tragedia l’incidente avvenuto nella mattinata di domenica 3 agosto, lungo la Statale 36 nel tratto tra Lecco e Abbadia Lariana, in direzione nord. Un ciclista di 67 anni, originario di Varese, è morto dopo essere stato investito da un’auto.

I soccorsi e il trasporto in elicottero

L’allarme è scattato intorno alle 9. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e l’elisoccorso, con i medici calati direttamente dal velivolo sul luogo dell’impatto. L’uomo, in condizioni gravissime, è stato trasportato all’ospedale di Lecco con il codice di massima urgenza. Nonostante i tentativi di rianimazione, è deceduto poco dopo l’arrivo al pronto soccorso.

La dinamica da chiarire

La Statale 36, già segnalata in passato per la sua pericolosità, è stata temporaneamente chiusa per consentire i rilievi. Saranno ora le forze dell’ordine a ricostruire con esattezza la dinamica dell’incidente e a stabilire eventuali responsabilità.

Un tratto già al centro di segnalazioni

Il segmento tra Lecco e Abbadia è noto per il traffico intenso e le criticità per ciclisti e pedoni. Le associazioni locali avevano più volte richiesto interventi di messa in sicurezza della carreggiata.