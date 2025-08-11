Cinema all’aperto a Pino sul Lago Maggiore con il film Il ragazzo e la tigre

È gratuita e adatta a tutta la famiglia la proiezione promossa da Esterno Notte e circolo Acli di Garabiolo martedì 12 agosto alle ore 21.15 nel piazzale della chiesa

La quarta e ultima serata di Esterno Notte 2025 a Maccagno è in programma martedì 12 agosto alle ore 21.15 nella piazza della chiesa di Pino sul Lago Maggiore, dove sarà proiettato il film per tutta la famiglia Il ragazzo e la tigre.

Si tratta di un film d’animazione italiano e animalista, ambientato ai piedi dell’Himalaya. Al centro ella storia c’è la straordinaria amicizia tra un ragazzino e un cucciolo di tigre, entrambi orfani, e il loro viaggio per trovare un luogo sicuro.

Dopo quelle di Garabiolo – dove a fine luglio è stato proiettato il film Abel il Figlio del vento – Cadero e Armio – dove lo scorso weekend sono stati proiettati rispettivamente i film di animazione Mavka e la foresta incantata e Yuku e i fiori dell’Himalaya – un’ultima serata di socialità e cinema per tutta la famiglia promossa da Filmstudio 90 in collaborazione con il circolo Acli di Garabiolo.

Anche in questo caso la partecipazione gratuita ed è adatto a tutti, adulti e bambini.

Per gli appassionati della settima arte, a pochi chilometri da Maccagno, nella suggestiva e fresca cornice di Curiglia, la vigilia di Ferragosto, come vuole ormai la tradizione, sarà in compagnia del cinema di Esterno Notte con la proiezione del film Sulle Ali dell’avventra. Anche in questo caso adatto a tutta la famiglia e a partecipazione gratuita.