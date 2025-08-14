Cinque nuove rotte Wizz Air da Milano Malpensa: si vola verso Spagna, Romania e Scozia

A partire dal 26 ottobre, con l’entrata in vigore della stagione Winter, Wizz Air inaugura cinque nuove rotte in partenza da Milano Malpensa, nell’ambito di una riorganizzazione delle rotte (i velivoli basati a Malpensa rimangono gli stessi).

I collegamenti saranno diretti verso Alicante, Siviglia, Cluj, Brasov e Glasgow, con frequenze settimanali che vanno dai tre ai cinque voli per ciascuna destinazione.

L’annuncio fa parte del più ampio piano “Customer First Compass”, un investimento da 14 miliardi di euro che Wizz Air ha programmato per i prossimi tre anni. L’obiettivo è quello di migliorare l’esperienza dei passeggeri, ampliare il network europeo e offrire nuovi servizi sia a bordo che negli aeroporti. Un segnale chiaro della volontà della compagnia di rafforzare la propria presenza sul mercato italiano.

«Le nuove connessioni sono una testimonianza del nostro investimento in Italia e della nostra dedizione a soddisfare una domanda in crescita – afferma Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager di Wizz Air –. Offrire nuovi collegamenti europei significa dare ai nostri passeggeri una scelta sempre più ampia e conveniente per i loro viaggi».

I due nuovi voli per la Spagna sono operati cinque volti a settimana, quello per Cluj Napoca quattro volte a settimana, mentre per Brasov e Glasgow tre volte.

I voli Wizzair da Venezia, Fiumicino e Pescara

Oltre alle novità in partenza da Malpensa, Wizz Air ha annunciato anche nuovi collegamenti da altri scali italiani. Da Venezia partiranno voli verso Bordeaux, Larnaca, Tallin, Kuwait, Londra Luton, Valencia e Tel Aviv, con l’aggiunta di un terzo Airbus A321neo basato nello scalo veneto. Da Roma Fiumicino due nuove rotte per Brasov e Glasgow, mentre da Pescara sarà attivato un nuovo collegamento con la città romena di Iasi.