Circolazione ferroviaria bloccata a Legnano per la messa in sicurezza di un albero

Vigili del fuoco di Legnano in via Tito Speri a Legnano per la messa in sicurezza di un albero con un ramo pericolante sulla linea ferroviaria. La strada è stata chiusa al traffico dalla Polizia Locale di Legnano arrivata sul posto con i tecnici delle Ferrovie dello Stato per dare supporto nelle operazioni avviate nella tarda mattina di oggi, sabato 2 agosto. Il sindaco Lorenzo Radice ha effettuato un sopralluogo per accertarsi della situazione con il comandante della Polizia Locale Daniele Ruggeri.

La circolazione ferroviaria tra le stazioni di Busto Arsizio FS e Parabiago è stato quindi interrotta dalle 13 in poi per consentire la rimozione in sicurezza di un albero pericolante in prossimità della linea. L’intervento richiederà circa quattro ore di lavoro. «L’albero – spiegano i tecnici – minaccia l’infrastruttura ferroviaria ed è necessaria una rimozione urgente per evitare rischi alla sicurezza dei convogli e dei passeggeri. La sospensione della linea si è resa indispensabile per permettere agli operatori di intervenire in totale sicurezza lungo il tratto interessato».

Trenord segnala che i passeggeri diretti verso Milano o Varese possono utilizzare le linee alternative che transitano da Saronno. Chi è diretto a Varese può viaggiare fino a Varese Nord e raggiungere a piedi la vicina stazione di Varese FS. Chi si trova nella zona di Busto Arsizio può utilizzare le linee Milano-Malpensa o Milano Cadorna-Novara fino a Busto Arsizio Nord e da lì spostarsi a piedi fino a Busto Arsizio FS. Il percorso richiede circa 20 minuti.