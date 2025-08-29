Come gestire i risparmi in modo consapevole? Scoprilo a “La Materia del Giorno”
Il docente di educazione finanziaria Saverio Bennardo spiegherà l'importanza di investire in modo oculato per proteggere i propri risparmi e prepararsi al futuro nella puntata di mercoledì 3 settembre della nuova rubrica webtv di VareseNews
Tenere i soldi sul conto corrente o investire? Come scegliere gli investimenti più adatti in base alle proprie necessità? Sono solo alcune delle curiosità su cui farà chiarezza Saverio Bennardo, docente di educazione finanziaria ospite della puntata di mercoledì 3 settembre alle 16:00 della nuova rubrica webtv La Materia del Giorno di VareseNews.
Insieme a Bennardo si parlerà dell’importanza di investire in maniera oculata, di come anche i giovani possono prepararsi a un futuro più incerto con maggiore serenità grazie a un fondo pensione, e di alcuni suggerimenti da tenere a mente quando ci si reca in banca.
Un tema importante e sempre attuale soprattutto per un popolo come quello degli italiani, storicamente risparmiatore, per cui la necessità di tenere al sicuro i risparmi racimolati nel corso di una vita è fondamentale, ma anche per chi ha una propensione al rischio maggiore e vuole approcciarsi a prodotti più dinamici.
Ogni puntata di “La Materia del Giorno” si può seguire in diretta online, ma è anche possibile partecipare di persona iscrivendosi a questo link.
