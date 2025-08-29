Come si organizza la “Tre Valli Varesine”? Renzo Oldani ospite a “La Materia del giorno”

“La Materia del giorno“ è il nuovo programma di VareseNews nel quale – quotidianamente a partire dalle ore 16 – un giornalista della redazione incontra un ospite per un’intervista in diretta su un tema concreto e attuale. E dalle nostre parti sta per diventare attuale il grande appuntamento con la Tre Valli Varesine, la classica del ciclismo che si disputa dal 1919 e che andrà in scena il prossimo martedì 7 ottobre.

Per raccontare come funziona una macchina organizzativa come quella della Tre Valli (che è un evento disputato sotto l’egida dell’UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale) sarà ospite della nostra redazione (martedì 2 settembre) Renzo Oldani, il presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda. Un gruppo di lavoro che ha alle spalle anche l’allestimento dei celebri Mondiali su strada del 2008. L’intervista sarà affidata a Damiano Franzetti, responsabile del canale “Sport” del nostro giornale.

Tra le difficoltà che si affrontano in casi del genere ci sono la gestione della viabilità, la logistica legata agli spostamenti delle squadre e dei loro mezzi, l’ospitalità, la sicurezza di corridori e tifosi e tanto altro ancora. Alle gare professionistiche di donne (al mattino) e uomini (dall’ora di pranzo al pomeriggio) si aggiunge la Gran Fondo Tre Valli Varesine che si tiene nel weekend precedente (sabato 4 e domenica 5 ottobre) e che porta in città oltre mille partecipanti.

Inoltre quest’anno la “Binda” ha l’incarico di organizzare, per conto sempre dell’UCI, il Mondiale Master (quindi per atleti amatoriali) di ciclocross che si terrà all’ippodromo delle Bettole il prossimo 28 novembre. Un altro argomento che svilupperemo all’interno della puntata de “La Materia del giorno”. Nel nostro studio televisivo è possibile la presenza di pubblico: chi vuole partecipare – massimo 20 persone – può prenotare il proprio posto CLICCANDO QUI.