Come si organizza la “Tre Valli Varesine”? Renzo Oldani ospite a “La Materia del giorno”
Martedì 2 settembre il presidente della "Binda" sarà in diretta su VareseNews per raccontare come si manda in scena un evento sportivo così importante. Ecco come fare per partecipare come pubblico in sala
“La Materia del giorno“ è il nuovo programma di VareseNews nel quale – quotidianamente a partire dalle ore 16 – un giornalista della redazione incontra un ospite per un’intervista in diretta su un tema concreto e attuale. E dalle nostre parti sta per diventare attuale il grande appuntamento con la Tre Valli Varesine, la classica del ciclismo che si disputa dal 1919 e che andrà in scena il prossimo martedì 7 ottobre.
Per raccontare come funziona una macchina organizzativa come quella della Tre Valli (che è un evento disputato sotto l’egida dell’UCI, l’Unione Ciclistica Internazionale) sarà ospite della nostra redazione (martedì 2 settembre) Renzo Oldani, il presidente della Società Ciclistica Alfredo Binda. Un gruppo di lavoro che ha alle spalle anche l’allestimento dei celebri Mondiali su strada del 2008. L’intervista sarà affidata a Damiano Franzetti, responsabile del canale “Sport” del nostro giornale.
Tra le difficoltà che si affrontano in casi del genere ci sono la gestione della viabilità, la logistica legata agli spostamenti delle squadre e dei loro mezzi, l’ospitalità, la sicurezza di corridori e tifosi e tanto altro ancora. Alle gare professionistiche di donne (al mattino) e uomini (dall’ora di pranzo al pomeriggio) si aggiunge la Gran Fondo Tre Valli Varesine che si tiene nel weekend precedente (sabato 4 e domenica 5 ottobre) e che porta in città oltre mille partecipanti.
Inoltre quest’anno la “Binda” ha l’incarico di organizzare, per conto sempre dell’UCI, il Mondiale Master (quindi per atleti amatoriali) di ciclocross che si terrà all’ippodromo delle Bettole il prossimo 28 novembre. Un altro argomento che svilupperemo all’interno della puntata de “La Materia del giorno”. Nel nostro studio televisivo è possibile la presenza di pubblico: chi vuole partecipare – massimo 20 persone – può prenotare il proprio posto CLICCANDO QUI.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
PaoloFilterfree su Brutale pestaggio in centro a Varese. La testimonianza di un cittadino
Felice su Sabato è il giorno di Va Live Pal: musica, arte e impegno civile ai Giardini Estensi di Varese
gokusayan123 su Varese, arrestato per stalking un 20enne: pedinava una commessa da due mesi
GianPix su Un quaderno per chi ne ha bisogno: arriva a Varese lo “zaino sospeso”
Felice su Varese è la “capitale dei cani” in Insubria: oltre 9mila gli amici a quattro zampe registrati
lenny54 su Anche Laveno rompe il silenzio su Gaza
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.