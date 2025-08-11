Varese News

Comunali a Luino, Franzetti: “Centrodestra unito, voto convinto a Pellicini o Sgarbi”

L’ex presidente del consiglio sostiene l’unità della coalizione di centrodestra in vista delle prossime elezioni comunali e indica i suoi candidati ideali alla carica di sindaco

Alessandro Franzetti

«Sono molto contento che il centrodestra andrà finalmente unito. Io voterò convintamente questa coalizione». Così Alessandro Franzetti, ex presidente del consiglio comunale di Luino, annuncia il proprio sostegno allo schieramento in vista delle elezioni comunali del prossimo anno.

Franzetti indica come candidati ideali alla carica di sindaco Andrea Pellicini, deputato ed ex primo cittadino, e Dario Sgarbi, già amministratore ed esperto di bilancio. Di Pellicini afferma: «È un talento e un fenomeno della politica nazionale e se tornasse a essere sindaco darebbe lustro alla nostra amata Luino». Su Sgarbi sottolinea: «È un grande esperto di bilancio, un galantuomo ed è sempre stato coerentemente di destra. Con questi candidati sindaci e una squadra fatta di persone competenti e preparate, la lista può vincere alla grande».

«Io ho terminato da anni la mia piccola carriera politica. Ora sono un libero pensatore cattolico e liberal-conservatore» aggiunge, concludendo con un elogio all’attuale sindaco Enrico Bianchi, che a suo giudizio «è stato un ottimo primo cittadino e lascerà una città in ordine e ben amministrata».

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Pubblicato il 11 Agosto 2025
