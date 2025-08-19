Varese News

“Comunicazione online efficace”: un laboratorio a Materia per migliorare la tua presenza digitale

Quattro incontri da giovedì 25 settembre, dalle 18:00 alle 19:30 per imparare come potenziare la propria comunicazione. Aperte le iscrizioni

In arrivo nella nuova sede di VareseNews “Comunicazione online efficace: dall’idea al racconto”, un laboratorio di quattro incontri per imparare come utilizzare al meglio i canali digitali.

A partire da giovedì 25 settembre, dalle 18:00 alle 19:30 il corso sarà guidato dalla giornalista professionista Maria Carla Cebrelli. Aperto a tutti, il laboratorio si propone di fornire strumenti pratici per trasformare un’idea in un racconto efficace sui canali digitali.

Durante le quattro lezioni si approfondiranno tecniche di storytelling, strategia di contenuti e modalità di coinvolgimento del pubblico, per migliorare la comunicazione personale o aziendale in rete.

Un’occasione preziosa per chi vuole potenziare la propria presenza online in modo chiaro e professionale.

Per iscriversi cliccare qui

Materia, via Confalonieri 5 – Castronno.

Pubblicato il 19 Agosto 2025
