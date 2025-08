Concerti ad agosto in Sala Veratti a Varese con gli Artisti Indipendenti

Due appuntamenti musicali animano la Sala Veratti di Varese in agosto, nell’ambito della mostra collettiva “Armonie Cromatiche d’Autore” organizzata dall’Associazione Artisti Indipendenti di Varese in collaborazione con “La Varese Nascosta”. Gli eventi, a ingresso libero, uniscono arti visive e musica in un’unica cornice culturale aperta a tutti.

Il primo concerto: pianoforte e sax

Venerdì 8 agosto alle 21 la sala storica di via Carlo Giuseppe Veratti ospita un ensemble di maestri del territorio: Nancy Bongiovanni al pianoforte e Agostino di Canito, Tiziano Briccoli, Mattia Brunella e Marco Brunello ai sassofoni alti. Un repertorio che promette atmosfere eleganti e sonorità jazz, ideale per dialogare con le opere pittoriche esposte.

Il secondo appuntamento: il cantautorato di Riccardo Ceratti

Il ciclo prosegue sabato 26 agosto alle 21 con Riccardo Ceratti, cantautore e pianista già voce dei Los Muntos. Le sue canzoni trattano tematiche sociali, storiche e ambientali, con un linguaggio diretto e intenso che invita alla riflessione e parla alla coscienza. La serata si inserisce tra i momenti collaterali alla mostra, aperta fino al 31 agosto.

La mostra “Armonie Cromatiche d’Autore”

L’esposizione collettiva raccoglie opere di artisti indipendenti varesini e rimane visitabile fino al 31 agosto nella Sala Veratti. Un’iniziativa che intende valorizzare l’arte locale e offrire alla cittadinanza un’occasione di incontro culturale nel cuore del centro storico.

Informazioni utili

Tutti gli eventi si svolgono a ingresso libero.

Per aggiornamenti e dettagli: artistiindipendentivarese.wordpress.com – Email: artistiindipvarese@gmail.com.