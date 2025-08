Concerto benefico a Varese per la Palestina: il 30 agosto l’evento “VA LivePal – Musica per non morire”

Un concerto per raccogliere fondi destinati a sostenere la popolazione palestinese. È l’iniziativa organizzata dal Comitato Varesino per la Palestina che si terrà venerdì 30 agosto all’Arena dei Giardini Estensi di Varese, dalle 17 alle 23. L’evento, dal titolo “VA LivePal – Musica per non morire”, alternerà esibizioni musicali e momenti di riflessione, con l’obiettivo di mantenere alta l’attenzione sulla crisi umanitaria in corso.

Musica e solidarietà ai Giardini Estensi

Sul palco si esibiranno gruppi musicali locali, accompagnati da brevi interventi di relatori che porteranno testimonianze e approfondimenti sul tema. A metà serata sarà proiettato anche un documentario e, per tutta la durata dell’evento, sarà visitabile la mostra fotografica “The Heart of Gaza”.

L’iniziativa è patrocinata dal Comune di Varese e organizzata in collaborazione con diverse realtà del territorio e nazionali: dall’associazione Sharazade a Studio 90, dalla Rete Varese senza Frontiere al collettivo Musica Contro il Silenzio, passando per Operazione Colomba e altri gruppi impegnati nella cooperazione e nella pace.

Fondi destinati a PalMed e Gazzella Onlus

Il concerto ha finalità benefiche: l’intero ricavato sarà devoluto a PalMed, l’Associazione dei Medici Palestinesi in Italia, che invia medicinali e delegazioni sanitarie specializzate a Gaza, e a Gazzella Onlus, che si occupa di assistenza e riabilitazione dei bambini palestinesi feriti da armi da guerra.

Le donazioni possono essere inviate tramite l’Iban IT70U0501810800000020000375 intestato a Sharazade CSSF, indicando nella causale “Contributo a sostegno di VA LIVE PAL”. La gestione delle donazioni sarà curata dall’associazione Sharazade e, in caso di raccolta eccedente i costi dell’organizzazione, anche le somme rimanenti saranno interamente devolute alle due realtà benefiche.

Un evento senza pubblicità né sponsorizzazioni

Trattandosi di un appuntamento a carattere solidale, non sono previsti spazi pubblicitari o sponsorizzazioni commerciali. Gli organizzatori sottolineano che «ogni contributo, anche piccolo, è fondamentale per rendere possibile questa iniziativa» – spiegano dal Comitato Varesino per la Palestina.