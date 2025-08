Conclusa la procedura per l’assegnazione del campo sportivo di Cardano: la ASD Gallarate Calcio gestirà l’impianto

La procedura per la concessione del campo da calcio e dei campetti dell’area sportiva di Cardano, situata in via Carreggia, si è finalmente conclusa. Con un mese di anticipo rispetto alla scadenza della precedente convenzione, è stato annunciato il nome della società che si occuperà della gestione dell’impianto. La scelta è ricaduta sulla ASD Gallarate Calcio, la quale ha presentato un progetto che è stato giudicato il migliore tra quelli in gara, in base ai criteri fissati dalla Giunta.

La soddisfazione dell’amministrazione comunale

L’assessore Mazzuchelli, ha espresso la propria soddisfazione per il buon esito della procedura, sottolineando l’impegno profuso per trovare un gestore capace di rispondere alle esigenze delle famiglie, in particolare dei giovani calciatori. La scelta della ASD Gallarate Calcio arriva anche grazie alla collaborazione con il Sindaco, che ha ribadito come l’obiettivo sia quello di offrire alla comunità un impianto sportivo che rappresenti un punto di riferimento per il calcio giovanile.

Passaggio di gestione: dalla Soc. Carioca alla nuova realtà

L’attuale gestore, la Soc. Carioca, cederà il passo alla nuova gestione entro la fine di agosto. L’amministrazione ha voluto ringraziare la Soc. Carioca per l’importante lavoro svolto negli anni, durante i quali ha visto numerosi giovani calciatori muovere i primi passi nel mondo del calcio. La nuova ASD Gallarate Calcio avrà quindi il compito di raccogliere l’eredità della precedente gestione, proseguendo nella valorizzazione dell’impianto e cercando di portarlo a nuovi successi.

Il Comune di Cardano ha dichiarato di voler cercare possibili forme di collaborazione anche con le altre società che hanno manifestato interesse per la gestione del campo. L’obiettivo rimane quello di considerare lo sport come una vera e propria scuola di vita per i ragazzi, con un forte impegno da parte di tutte le realtà sportive locali, indipendentemente dalla disciplina praticata.