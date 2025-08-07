Concluso un nuovo intervento sul Tinella a Luvinate: prosegue il lavoro di messa in sicurezza del torrente

È stato completato un nuovo intervento di consolidamento spondale sul torrente Tinella, nella zona Motta, nel centro di Luvinate. L’opera, realizzata dal Comune a seguito degli eventi alluvionali degli ultimi anni, è parte di un più ampio piano di mitigazione del rischio idrogeologico.

Sopralluogo con il sindaco e i tecnici

Questa mattina il sindaco di Luvinate, accompagnato dalla Direzione Lavori, ha effettuato un sopralluogo nell’area dove sono stati posati massi ciclopici e costruite controbriglie, strutture fondamentali per ridurre l’energia dell’acqua durante le piogge più intense.

«Un altro passo avanti per mettere in sicurezza il nostro paese – ha spiegato il sindaco – in un’area particolarmente sensibile del centro di Luvinate».

Interventi in continuità con le opere già realizzate

Il nuovo intervento si inserisce nel solco delle numerose azioni portate avanti in questi anni dal Comune di Luvinate, dal Parco Campo dei Fiori e da Regione Lombardia tramite ERSAF. Tra le opere più significative già concluse c’è l’abbattimento e la ricostruzione del ponte sul Tinella, realizzato a navata unica e con una luce maggiore per favorire il deflusso delle acque.

In arrivo altri 150mila euro

Il Comune ha già presentato a Regione Lombardia un nuovo progetto da 150.000 euro per proseguire gli interventi di rafforzamento dell’alveo nel tratto strategico del Tinella. L’obiettivo è limitare ulteriormente il materiale che, in caso di piena, potrebbe arrivare fino al centro abitato.

A fine anno parte il cantiere del “Tinella urbano”

Non solo: per il prossimo autunno-inverno è previsto l’avvio del cantiere per il terzo lotto del cosiddetto “Tinella urbano”. Si tratta di un’opera già finanziata in via straordinaria dalla Regione con 400.000 euro, che interesserà l’intero tratto del torrente dal ponte di via San Vito fino all’area compresa tra via Rancio e via Castello, al confine con Casciago.