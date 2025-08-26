Controlli straordinari in via Como: sei persone portate in Questura

Controlli a tappeto della Polizia di Stato e della Polizia Locale in via Como a Varese. La strada, che collega il centro città alla stazione Nord, è stata chiusa intorno alle 19 di martedì 26 agosto per consentire agli agenti di effettuare verifiche sulle persone presenti. «Erano tanti poliziotti, con diversi mezzi – racconta il barista del kebab di via Como –. Hanno controllato i documenti a tutti quelli che si trovavano nella via in quel momento, sia dentro che fuori dal locale». L’operazione, coordinata dalla Questura di Varese, ha visto la partecipazione del Reparto Mobile di Milano, della Squadra Mobile, della Polizia Amministrativa e di un’unità cinofila. Sono state identificate circa quaranta persone e verificati i permessi amministrativi di diversi esercizi pubblici.

La pattuglia della Polizia Locale blocca l’accesso a via Como

«Noi siamo qui da tempo e siamo in regola – aggiunge l’esercente –. Hanno controllato anche le nostre autorizzazioni». La zona, per la vicinanza con le stazioni ferroviarie, è abitualmente frequentata da cittadini stranieri che si ritrovano nei pressi dei locali.

Al termine dei controlli, 6 persone – tutte straniere – sono state accompagnate in Questura per ulteriori approfondimenti. L’unità cinofila ha inoltre rinvenuto 30 grammi di sostanza stupefacente. È al vaglio delle autorità la posizione di una persona che potrebbe essere denunciata.