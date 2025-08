Corsi di cucina: i sapori dell’autunno protagonisti con Varese Corsi

Varese Corsi inaugura una nuova stagione di laboratori culinari con una serie di appuntamenti dedicati a chi desidera mettersi ai fornelli con curiosità, tecnica e creatività. Ecco tutte le proposte in calendario, dalla tradizione alla cucina internazionale, passando per proposte vegetariane, piatti della memoria e tecniche gourmet.

Le iscrizioni sono aperte, qui tutte le informazioni:

Cucina vegana 2.0, martedì 23 settembre dalle 19.00 alle 21.00 presso Love in the Kitchen. Lo chef Marco Dossi condurrà una lezione dedicata alla cucina vegetale contemporanea, con ricette innovative che utilizzano ingredienti stagionali e tecniche moderne.

Risotti perfetti (base), mercoledì 24 settembre dalle 19.00 alle 21.00 presso Love in the Kitchen. Un corso pensato per apprendere le tecniche fondamentali nella preparazione del risotto, per risotti cremosi e saporiti dagli abbinamenti unici.

Ramen, martedì 30 settembre dalle 18.00 alle 20.00 presso l’Istituto De Filippi. Un’occasione unica per avvicinarsi alla cultura gastronomica giapponese con uno dei suoi piatti più iconici – il ramen – scoprendo tecniche e curiosità, dalla tradizione alle rivisitazioni più moderne, con degustazione finale.

Brodi e fondi, sabato 4 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 presso Love in the Kitchen. Una lezione dedicata alle basi della cucina gourmet dove verranno illustrate le tecniche per estrarre il massimo sapore da carne, pesce e verdure, e per utilizzare brodi e fondi nella preparazione di risotti, zuppe e salse.

Zucca: sapore d’autunno, domenica 5 ottobre dalle 10.00 alle 12.00 presso Love in the Kitchen. Lo chef Marco Dossi guiderà i partecipanti alla scoperta della zucca, protagonista della stagione, attraverso ricette originali e creative. Il corso offrirà spunti per utilizzare questo ingrediente in modo versatile, valorizzandone al meglio gusto e consistenza.

Carpione, martedì 7 ottobre dalle 18.00 alle 20.00 presso l’Istituto De Filippi. Il corso è dedicato a uno dei piatti simbolo delle terre di lago, reinterpretato in chiave contemporanea.

Cucina veloce: un pranzo in 10 minuti, martedì 7 ottobre dalle 19.00 alle 21.00 presso Love in the Kitchen. Pensato per chi ha poco tempo ma non vuole rinunciare al gusto, questo corso propone soluzioni pratiche per preparare pranzi sani, equilibrati e saporiti in pochi minuti, con trucchi e suggerimenti utili per la cucina di ogni giorno.

Pizza e lievitati, martedì 14 e mercoledì 15 ottobre dalle 14.30 alle 17.30 presso il ristorante La Paranza. Un corso intensivo in due incontri dedicato all’arte della panificazione casalinga. I partecipanti impareranno a realizzare pizze gourmet, focacce, grissini e pane, alternando teoria e pratica per acquisire padronanza delle tecniche di impasto, lievitazione e cottura.

