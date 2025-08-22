Cosa fare a Varese e nel Varesotto il weekend del 22, 23, 24 agosto

Cascine in festa a Ispra: tre serate di gusto e convivialità dal 22 al 24 agosto. Pizzoccheri, polenta taragna e serate sotto le stelle: a Ispra torna l’appuntamento estivo con la Festa delle Cascine. Il 22 agosto a Cassano Valcuvia il concerto di arpe “Omaggio alla Disney”. L’evento chiude il corso di arpa della maestra Elena Guarneri per l’anteprima estiva di Paesaggi Sonori. Il Lago incantato porta Il tenace soldatino di stagno nel giardino di Villa Frua a Laveno. Lo spettacolo è una danza-racconto che coinvolge ed emoziona grandi e piccini, in scena domenica 24 agosto alle ore 21.15. Partecipazione gratuita. Passa la Vuelta a España: sabato 23 agosto chiuse le uscite di Arona e Castelletto Ticino sulla A26 e sulla D08. In occasione della prima tappa della Vuelta a España, in programma sabato 23 agosto, sono previste chiusure temporanee sulla A26 e sulla D08 per consentire il passaggio dei ciclisti.

Alcuni appuntamenti potrebbero subire variazioni per il maltempo, vi invitiamo a verificare sempre con gli organizzatori o sulle pagine dedicate, il regolare svolgimento.

EVENTI IN EVIDENZA

Busto Arsizio – Latinfiexpo, un weekend di musica e spettacoli a Rescaldina. Dopo un Ferragosto all’insegna del ritmo, il villaggio del divertimento di Rescaldina torna a riaccendersi con tre serate speciali al Latin Flexpo – Tutte le informazioni

Cugliate Fabiasco – Polenta e selvaggina protagoniste a Cugliate Fabiasco il 23 e 24 agosto. Il 23 e 24 agosto, all’area feste di Cugliate Fabiasco, la Sagra della Selvaggina propone piatti tipici, polenta e musica dal vivo. Due giorni tra gusto, tradizione e momenti di convivialità – Tutte le informazioni

Comerio – Dalla tradizione alla tavola all’Opera Bistrò: a Comerio un weekend dedicato ai sapori lombardi. Dopo la recente apertura di inizio agosto nei locali dell’ex Centro Direzionale Whirlpool, nuova iniziativa promozionale in programma per il 23 e 24 agosto – Tutte le informazioni

Bodio Lomnago – A Bodio Lomnago un viaggio nei sapori della Spagna con la sagra della paella e sangria. La Paella sarà cucinata al momento in pentole da 3 Kg di riso per volta per garantire a tutti una porzione di qualità sempre fresca, fragrante e ricca di sapore – Tutte le informazioni

Gli echi della natura – Radici Barocche, natura e giovani talenti: un viaggio nella musica antica tra Varese e Laveno Mombello. Un viaggio tra musica antica e natura con “Radici Barocche”: dal recital di Ana Marija Krajnc a Varese alle escursioni e concerti a Laveno, fino agli eventi per giovani talenti a Jesolo e Domegge di Cadore – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – Laveno End of Summer Festival 2025: spazio ai giovani, energia alla comunità. L’edizione del 2025 è in programma dal 29 al 31 agosto – Tutte le informazioni

EVENTI

Lugano – La Splendida 2025: tre giorni di arte, musica e street food sul lungolago di Lugano. Dal 22 al 24 agosto la seconda edizione del mercato-evento che unisce artigianato, spettacoli e sapori da tutto il mondo – Tutte le informazioni

Cazzago Brabbia – Incontri al Lake Museum, cultura e letture tra i luoghi storici di Cazzago Brabbia. Un’iniziativa organizzata dal Gruppo Volontari Biblioteca e dal Gruppo Volontari Museo per valorizzare i luoghi storici del paese e riscoprire le tradizioni locali. Tre le date in programma: domenica 10, 17 e 24 agosto 2025 – Tutte le informazioni

FESTE E SAGRE

Varese – Ultimi weekend alla Festa della Schiranna: nel penultimo protagonista è il pesce. Conosciuta anche per la sua buona cucina, per questo fine settimana l’organizzazione ha deciso un doppio piatto speciale: linguine al ragù di pesce e pesce spada alla mediterranea. Ma molti anche gli eventi – Tutte le informazioni

Ispra – Cascine in festa a Ispra: tre serate di gusto e convivialità dal 22 al 24 agosto. Pizzoccheri, polenta taragna e serate sotto le stelle: a Ispra torna l’appuntamento estivo con la Festa delle Cascine – Tutte le informazioni

Mesenzana – Mesenzana torna al Medioevo. Il 23 e 24 agosto la città si anima con cavalieri, falconieri, arcieri, stand gastronomici e spettacoli – Tutte le informazioni

Cuvio – Cuvio inaugura “Cuvinfest”: due giorni di musica, buon cibo e divertimento per grandi e piccoli. Sabato 23 e domenica 24 agosto al Parco Pancera la nuova festa organizzata dalla Pro Loco – Tutte le informazioni

MUSICA

Cassano Valcuvia – Il 22 agosto a Cassano Valcuvia il concerto di arpe “Omaggio alla Disney”. L’evento chiude il corso di arpa della maestra Elena Guarneri per l’anteprima estiva di Paesaggi Sonori – Tutte le informazioni

Brezzo di Bedero – Viaggio nell’Europa dell’Est con l’Orient Express Ensemble a Brezzo di Bedero. Un concerto tra suggestione, radici e musica klezmer domenica 24 agosto a Casa Paolo – Tutte le informazioni

Carbonate – CarbonFest prosegue con il Tributo a Ligabue al campo sportivo di Carbonate. Sabato 2 agosto la rassegna estiva prosegue al Campo sportivo con un concerto tributo a Ligabue. Dalle 19 aperto il servizio bar e cucina – Tutte le informazioni

Tempo Libero – A Lavena Ponte Tresa la “Teatrottanta dance party”. Appuntamento all’area feste con lo spettacolo del festival teatrale itinerante “Terra e Laghi” – Tutte le informazioni

Valganna – Boarezzo si accende con il 3° Karaoke Party dell’Associazione Amici di Boarezzo. Una serata di musica, convivialità e buon cibo animerà Piazza Salvadori sabato 23 agosto a partire dalle 18 – Tutte le informazioni

Casalzuigno – Musica, arte e natura: il Quintetto Terio in concerto a Villa Della Porta Bozzolo. Il 24 agosto la rassegna promossa dalle Comunità Montane Valli del Verbano e del Piambello propone un concerto e una conferenza all’interno della storica villa di Casalzuigno – Tutte le informazioni

CINEMA E TEATRO

Comerio – Il lupo e il leone a Comerio per una serata di cinema con Esterno Notte. Promossa in collaborazione con la ProLoco di Comerio, la serata di venerdì 22 agosto all’area feste inizia alle 19 con un’apericena seguita alle ore 21.15 dalla proiezione del film – Tutte le informazioni

Busto Arsizio – “The Fall Guy”: un film di azione con Ryan Gosling per il penultimo appuntamento con il cinema estivo di Busto Arsizio. Il cinema all’aperto torna sabato 23 agosto nel parco di Villa Calcaterra con il penultimo film in programma della rassegna estiva a villa Calcaterra, inserita in BA Estate 2025 – Tutte le informazioni

Varese – “Il secolo è mobile”: a teatro la storia delle migrazioni con Gabriele Del Grande. Al via da Spazio Yak “Autunno Caldo”, con uno spettacolo che intreccia immagini e parole per raccontare un secolo di migrazioni – Tutte le informazioni

Varese – La magia del film di Dragon Trainer ai Giardini Estensi per Esterno Notte. Sabato 23 agosto alle ore 21.15 Esterno Notte propone ai giardini il live action nato dalla fortunata trilogia d’animazione della Dreamworks – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – Il Lago incantato porta Il tenace soldatino di stagno nel giardino di Villa Frua a Laveno. Lo spettacolo è una danza-racconto che coinvolge ed emoziona grandi e piccini, in scena domenica 24 agosto alle ore 21.15. Partecipazione gratuita – Tutte le informazioni

Laveno Mombello – Laveno laboratorio di teatro a cielo aperto, i residenti diventano attori. Il Festival, giunto alla sua quarta edizione, anche quest’anno prevede un programma vario e di altissima qualità. Gli spettacoli messi in scena nei luoghi più suggestivi della città – Tutte le informazioni

ARTE E MOSTRE

Varese – Tra storia e leggenda: Cesarina Briante racconta i tarocchi in Sala Veratti a Varese. Arte rinascimentale e suggestioni letterarie nell’incontro, a ingresso gratuito, di venerdì 22 agosto per la rassegna “Armonie cromatiche d’autore” – Tutte le informazioni

Tempo Libero – Ad Arcumeggia la mostra “Macchiaioli e altre meraviglie”. Presso la Sangalleria saranno esposte, quindici opere provenienti da collezione privata, frutto di oltre due anni di ricerca e studio – Tutte le informazioni

LIBRI

Gallarate – Gallarate, il commissario Tarantino arriva alla RSA Camelot per risolvere il suo ultimo caso. Francesco De Palo presenta “Vittima finale”, capitolo conclusivo della trilogia con protagonista il commissario maratoneta – Tutte le informazioni

SPORT

Ciclismo/Viabilità – Passa la Vuelta a España: sabato 23 agosto chiuse le uscite di Arona e Castelletto Ticino sulla A26 e sulla D08. In occasione della prima tappa della Vuelta a España, in programma sabato 23 agosto, sono previste chiusure temporanee sulla A26 e sulla D08 per consentire il passaggio dei ciclisti – Tutte le informazioni

