Cosa fare con i bambini nel weekend del 1, 2 e 3 agosto a Varese e nel Varesotto

Nubi e temporali tra venerdì e sabato prima che torni più stabilmente il sole nella giornata di domenica caratterizzano questo primo weekend di agosto dal tempo incerto (QUI le previsioni meteo).

Per bambini e famiglie tanti eventi, con spettacoli pirotecnici che promettono meraviglia, burattini, cinema all’aperto e qualche escursione in natura.

In caso di pioggia si consiglia di verificare con gli organizzatori la conferma dell’evento in programma.

EVENTI

CASCIAGO – La tradizionale Festa di Sant’Eusebio si chiude venerdì sera con l’atteso spettacolo di fuochi d’artificio da guardare con tutta la famiglia sul pratone, tra bancarelle, gonfiabili e stand gastronomici – Qui tutte le info

TRADATE – Sabato 2 agosto dalle ore 20.30 il Centro didattico scientifico del Parco Pineta apre a un nuovo Picnic scientifico sotto le stelle dedicato questa volta ad Animali da paura, tra curiosità e fake news del mondo animale e osservazione astronomica – Come partecipare

ANGERA – Il weekend di Hop Hop Street Food sul lungolago di Angera si chiude domenica sera con Lumina, magico spettacolo di fuochi d’artificio sull’acqua del lago Maggiore, a ritmo di musica – Scopri di più

CUVIO – Tra eventi e intrattenimenti per tutte le età previsti nel weekend per i tre giorni i festa del Tris d’Estate al Parco Comunale c’è lo spettacolo di Fuochi d’artificio in programma nella serata di sabato 2 agosto – Il programma

VARESE – Apertura gratuita la prima domenica del mese e nel giorno di Ferragosto per i musei civici di Villa Mirabello e Castello di Masnago – Tutte le informazioni

SPETTACOLI

ANGERA – Domenica 3 agosto i burattini dell’artista canturino Ivano Rota animano il giardino di Amaltheatro a Barzola con lo spettacolo Truciolo e il cavallo a dondolo, per il divertimento di grandi e piccini – Lo spettacolo

BUSTO ARSIZIO – Mummie a spasso nel tempo è il film di animazione in programma sabato 2 agosto, nel parco di Villa Calcaterra per la rassegna cinematografica estiva curata dall’Istituto Cinematografico Michelangelo Antonioni – Il film

VARESE – Lunedì sera il Cinema all’aperto nei quartieri della città arriva al Campo di via Sette Termini a San Fermo con il film Disney Mufasa – Il re leone. Partecipazione gratuita ma è necessario portare sedie o cuscini da casa – L’evento

VARZO (VB)– Venerdì sera un Pinocchio tutto da ridere trasforma la scalinata della chiesa parrocchiale in palcoscenico per lo spettacolo del festival teatrale itinerante “Terra e Laghi” – L’iniziativa

GIOCHI E SPORT

LUINO – Proroga fino al 3 agosto per il Luna Park sul lungolago che promette sconti e in queste ultime serate di festa, con biglietto simbolico da 1 o 2 euro – Qui tutte le info

SAMARATE – Sabato mattina alla Biblioteca di Samarate è Game time! Un’intera mattinata per provare giochi da tavolo per tutti i gusti che la Biblioteca mette a disposizione degli appassionati, dai 6 anni in su – L’iniziativa

IN NATURA

VARESE – Sabato mattina alle ore 10 parte dal parco Zanzi una camminata guidata Raccontando il lago, in riva al Lago di Varese, alla scoperta delle peculiarità botaniche e faunistiche dell’ecosistema del bacino cittadino. Partecipazione gratuita. L’evento sarà annullato in caso di pioggia – Scopri di più

TRADATE – Birdwatching, prove da esploratore e un viaggio spaziale per piccoli astronauti tra le stelle d’estate sono solo alcune delle attività nella giornata di Porte Aperte in programma domenica 3 agosto al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta con EcoPlanetario per il divertimento di grandi e piccini – L’evento

COMERIO – Ripartono nei weekend di agosto le escursioni guidate alla Grotta Remeron. Sabato e domenica grandi e piccini hanno la possibilità di addentrarsi sul sentiero 12 del Parco del Campo dei Fiori fino all’ingresso della grotta da visitare fino a raggiungere una profondità di -50 metri – L’iniziativa

MERIDE (CH) – Porte aperte agli scavi paleontologici del Monte San Giorgio nelle giornate di venerdì 1 e sabato 2 agosto, con escursioni guidate gratuite condotte da esperti del Museo cantonale di storia naturale, alla scoperta dei fossili risalenti a 240 milioni di anni fa – Come partecipare

MAMMA E PAPÀ

LUINO – È visitabile fino al 9 agosto a Palazzo Verbania la toccante mostra itinerante HeART of Gaza che, attraverso l’arte dei bambini di Gaza, dà voce a una storia di speranza e denuncia – I dettagli

CATELLANZA – Prorogato il bando della Liuc: c’è tempo fino al 15 settembre per richidere una delle 6 borse di studio dedicate al sostegno attivo dei neogenitori – con figli in arrivo o comunque con meo di 3 anni – nel percorso universitario – Scopri di più

