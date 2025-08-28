Vergiate
Cuirone, torna il Maial Festival: due giorni di musica, sapori e divertimento in piazza Turati
Sabato 6 e domenica 7 settembre 2025 la frazione di Vergiate accoglie la decima edizione del Maial Festival, tra specialità gastronomiche, concerti e spettacoli per tutte le età
Un weekend di festa, profumi alla brace e musica dal vivo: sabato 6 e domenica 7 settembre 2025 Cuirone di Vergiate ospita la decima edizione del Maial Festival, l’appuntamento organizzato dalla Compagnia Italiana dei Mai a Letto, con il patrocinio del Comune di Vergiate. Piazza Turati si trasforma in una grande area gastronomica e musicale, animata da show band, esibizioni di danza e stand di prodotti locali.
Sapori locali e cucina alla brace
Protagonista indiscusso sarà il cibo, con una ricca proposta che include costine alla brace (anche da asporto), rustisciada con polenta, salumi e formaggi, dolci, pane fresco di panificatore locale e birra artigianale. Non mancherà la vendita di prodotti tipici varesini, per un’immersione completa nei sapori del territorio.
Programma tra musica e spettacoli
Il programma musicale è pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età:
-
Sabato sera salirà sul palco la show band Discomania, con un repertorio di successi da ballare.
-
Domenica sera si chiude in grande stile con la tribute band Effetto Vasco, omaggio alla musica di Vasco Rossi.
Nel pomeriggio di domenica alle ore 15:00, spazio anche alla danza con l’esibizione della scuola di ballo Jolly Dance, che porterà sul palco coreografie coinvolgenti e ritmi per tutte le generazioni.
Dieci anni di festa
Con questa edizione, il Maial Festival celebra i suoi dieci anni di attività, confermandosi un evento molto atteso non solo per la sua atmosfera conviviale, ma anche per la capacità di valorizzare la tradizione gastronomica e culturale locale con spirito ironico e comunitario.