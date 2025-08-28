Cuirone, torna il Maial Festival: due giorni di musica, sapori e divertimento in piazza Turati

Sabato 6 e domenica 7 settembre 2025 la frazione di Vergiate accoglie la decima edizione del Maial Festival, tra specialità gastronomiche, concerti e spettacoli per tutte le età

Un weekend di festa, profumi alla brace e musica dal vivo: sabato 6 e domenica 7 settembre 2025 Cuirone di Vergiate ospita la decima edizione del Maial Festival, l’appuntamento organizzato dalla Compagnia Italiana dei Mai a Letto, con il patrocinio del Comune di Vergiate. Piazza Turati si trasforma in una grande area gastronomica e musicale, animata da show band, esibizioni di danza e stand di prodotti locali.

Sapori locali e cucina alla brace

Protagonista indiscusso sarà il cibo, con una ricca proposta che include costine alla brace (anche da asporto), rustisciada con polenta, salumi e formaggi, dolci, pane fresco di panificatore locale e birra artigianale. Non mancherà la vendita di prodotti tipici varesini, per un’immersione completa nei sapori del territorio.

Programma tra musica e spettacoli

Il programma musicale è pensato per coinvolgere pubblici di tutte le età:

Sabato sera salirà sul palco la show band Discomania , con un repertorio di successi da ballare.

Domenica sera si chiude in grande stile con la tribute band Effetto Vasco, omaggio alla musica di Vasco Rossi.

Nel pomeriggio di domenica alle ore 15:00, spazio anche alla danza con l’esibizione della scuola di ballo Jolly Dance, che porterà sul palco coreografie coinvolgenti e ritmi per tutte le generazioni.

Dieci anni di festa

Con questa edizione, il Maial Festival celebra i suoi dieci anni di attività, confermandosi un evento molto atteso non solo per la sua atmosfera conviviale, ma anche per la capacità di valorizzare la tradizione gastronomica e culturale locale con spirito ironico e comunitario.