Cuveglio investe sulla sala polivalente: più comfort e funzionalità per l’autunno

In vista della ripresa delle attività autunnali, il Comune di Cuveglio ha portato a termine importanti lavori di miglioramento all’interno della sala polivalente comunale. Gli interventi puntano a rendere lo spazio più confortevole, moderno e rispondente alle esigenze della comunità.

Completato l’impianto di aspirazione nei servizi

Uno dei primi interventi riguarda il completamento del sistema di aspirazione automatica nei servizi igienici, una misura volta a migliorare l’igiene e la qualità dell’aria, nel pieno rispetto delle normative vigenti.

In arrivo impianto audio e proiettore

Nel frattempo, sono stati affidati i lavori per dotare la sala di un nuovo impianto audio e di attrezzature per la proiezione di contenuti visivi. Un investimento che si aggiunge all’acquisto dell’ultimo lotto di sedie, utile a completare l’arredo della sala.

Obiettivo dell’Amministrazione è rendere questo spazio sempre più accogliente e polifunzionale, adatto a ospitare iniziative di vario genere: dalle serate musicali alle rappresentazioni teatrali, convegni e incontri pubblici, attività istituzionali e assemblee.

Un luogo per crescere insieme

«Interventi necessari per rendere la sala, oltre che un luogo di divertimento, uno spazio confortevole in cui organizzare incontri, scambiare idee, costruire relazioni e stimolare la crescita culturale della comunità» – ha commentato il sindaco Giorgio Piccolo.