Da Bustofolk al Film Festival: 5 i progetti culturali bustocchi premiati da Regione Lombardia

Sono 310 i progetti finanziati in tutta la Lombardia grazie all’Avviso Unico 2025, una misura con cui Regione Lombardia sostiene le iniziative culturali promosse da enti pubblici, associazioni e realtà del terzo settore. Il finanziamento complessivo di oltre 5 milioni di euro ha premiato numerosi progetti sul territorio, con particolare attenzione alla cultura locale e alle proposte che valorizzano la creatività e il talento delle comunità.

Per la Provincia di Varese, sono ben 30 i progetti finanziati, per un totale di 487.792 euro, e tra questi spiccano 5 iniziative bustocche che hanno ricevuto il sostegno regionale.

“Una felice notizia, che premia la vivacità e la forza della proposta culturale cittadina”, ha commentato l’assessore alla Cultura di Busto Arsizio, Manuela Maffioli, ringraziando Regione Lombardia e in particolare l’assessore Francesca Caruso. Secondo Maffioli, l’accordo riconosce l’importanza di iniziative che, sia a livello pubblico che privato, offrono un contributo significativo alla vita culturale della città. Un segno tangibile di come la cultura possa essere una forza trainante per il territorio.

Il progetto di punta di Busto Arsizio che ha ricevuto il maggiore finanziamento è il progetto “#PIUVICINA: La Biblioteca dove non te l’aspetti”, che ha ottenuto un finanziamento di 19.500 euro (il 100% dell’importo richiesto), aggiudicandosi il primo posto nella graduatoria della sezione “Attività di biblioteche e archivi storici” del Bando Avviso Unico 2025.

Questo progetto ha come obiettivo la promozione dei servizi della biblioteca, destinati principalmente all’infanzia, tramite un coinvolgimento diretto delle famiglie in luoghi non tradizionalmente legati alla cultura, come le strutture sanitarie, i parchi pubblici e le piazze cittadine. Il progetto si articola in tre principali linee di intervento:

Biblioteca diffusa : Implementazione di punti stabili di biblioteca in vari luoghi della città di Busto Arsizio, con 4 incontri nei Consultori in collaborazione con assistenti sociali e psicopedagogiste, e attività rivolte ai bambini ospedalizzati e ai figli di detenuti.

Promozione nei luoghi pubblici : Eventi nei parchi e nelle piazze dei Comuni del Sistema Bibliotecario Busto-Ticino-Valle Olona , con 28 eventi pensati per attrarre un pubblico più vasto, in particolare minori e famiglie.

Nati per Leggere: Distribuzione di materiale informativo ai genitori di bambini da 0 a 36 mesi, per sensibilizzare sul programma di lettura per la prima infanzia.

Oltre al progetto della biblioteca, altri 4 progetti bustocchi sono stati premiati:

Festival BAClassica-Dialoghi Musicali: Finanziato con 6.444 euro dall’Associazione Musicale Rioacchino Rossini ETS. V.I.V.A.-Voci Inclusive di Vita e Arte: Finanziato con 8.750 euro dall’Associazione Amici della Nuova Busto Musica. Bustofolk 2025: Finanziato con 17.500 euro da Gens d’Ys – Accademia Danze Irlandesi. BA Film Festival XXIIIa edizione: Finanziato con 10.000 euro dalla B.A. Film Factory.

Un altro progetto di valore, “Palazzo Marliani Cicogna – 35 anni di museo: un patrimonio da raccontare”, è stato ammesso alla graduatoria, ma purtroppo non è stato finanziato a causa dell’esaurimento delle risorse disponibili.

La soddisfazione per il finanziamento di questi progetti è condivisa dalla comunità e dagli operatori culturali, che vedono in questo riconoscimento una conferma dell’importanza della cultura come leva per la crescita e lo sviluppo del territorio. Grazie a queste risorse, Busto Arsizio si conferma una città che guarda al futuro con ambizione, valorizzando i propri talenti e offrendo nuove opportunità di crescita culturale per i suoi cittadini.