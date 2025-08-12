Da Marconi a ResQ: la radio salva la vita per mare e per terra
Giovedì 11 settembre alle 21 a Materia, Sara Zambotti di Caterpillar (Rai Radio 2) racconta il potere della voce e delle onde radio nel connettere persone, diffondere informazione e sostenere cause di solidarietà
Giovedì 11 settembre alle ore 21 lo spazio culturale Materia di Castronno ospita un incontro dedicato alla forza della comunicazione radiofonica e al suo ruolo nell’unire informazione, solidarietà e impegno civile. Protagonista della serata sarà Sara Zambotti, storica voce di Caterpillar su Rai Radio 2, capace di intrecciare leggerezza e profondità in una narrazione che da anni accompagna gli ascoltatori.
L’appuntamento, dal titolo “Da Marconi a ResQ: la radio salva la vita per mare e per terra”, sarà un viaggio tra storie e testimonianze in cui la radio si rivela strumento di connessione umana e di intervento concreto. Dalla sua invenzione alle più recenti iniziative di sostegno e salvataggio in mare, il racconto toccherà esperienze che dimostrano come le onde sonore possano trasformarsi in onde di aiuto, sensibilizzazione e cambiamento sociale.
PRENOTA QUI IL TUO POSTO ALLA SERATA
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Lina Hepper su La Provincia di Varese studia un gestore unico dei rifiuti: "Una strategia a lungo termine per anticipare il futuro"
Cloe su Quattro eccellenze varesine premiate dai Travelers' Choice 2025 di TripAdvisor
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.