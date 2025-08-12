Giovedì 11 settembre alle ore 21 lo spazio culturale Materia di Castronno ospita un incontro dedicato alla forza della comunicazione radiofonica e al suo ruolo nell’unire informazione, solidarietà e impegno civile. Protagonista della serata sarà Sara Zambotti, storica voce di Caterpillar su Rai Radio 2, capace di intrecciare leggerezza e profondità in una narrazione che da anni accompagna gli ascoltatori.

L’appuntamento, dal titolo “Da Marconi a ResQ: la radio salva la vita per mare e per terra”, sarà un viaggio tra storie e testimonianze in cui la radio si rivela strumento di connessione umana e di intervento concreto. Dalla sua invenzione alle più recenti iniziative di sostegno e salvataggio in mare, il racconto toccherà esperienze che dimostrano come le onde sonore possano trasformarsi in onde di aiuto, sensibilizzazione e cambiamento sociale.