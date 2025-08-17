Dal 18 al 22 agosto chiude lo svincolo di Busto Arsizio da Milano, compresa l’immissione per Malpensa
L'uscita sarà chiusa in modo continuativo fino a venerdì prossimo per lavori di manutenzione sui giunti di dilatazione del cavalcavia
Dalle ore 21 di lunedì 18 agosto 2025 alle ore 5 di venerdì 22 agosto 2025 lo svincolo di Busto Arsizio e della Statale 336, in uscita per chi proviene da Milano lungo l’Autostrada A8 Milano–Varese, resterà chiuso in modo permanente durante l’intero periodo per consentire lavori di manutenzione della pavimentazione, sui giunti di dilatazione del cavalcavia di svincolo/interconnessione.
L’intervento, a cura della Direzione Tronco 2 di Milano, richiederà l’impiego di mezzi operativi e maestranze direttamente in carreggiata, rendendo necessaria la chiusura per garantire la sicurezza delle operazioni.
Percorsi alternativi consigliati
- Soluzione a pagamento: seguire le indicazioni per A4/Torino, uscire a Marcallo Mesero/Malpensa e immettersi sulla SS336 della Malpensa.
- Soluzione a pagamento: proseguire sulla A8 in direzione Varese e invertire la marcia alla stazione di Gallarate o tramite lo svincolo di Solbiate Olona (nodo A8/A36 Pedemontana).
- Senza pedaggio aggiuntivo: uscire allo svincolo di Castellanza, proseguire su SS527, SS33 e infine SS336.
