Dall’8 agosto è chiusa la strada di Piana di Luco tra Varese e Schianno

Il Comune di Varese informa che dall’8 al 26 agosto sarà chiusa al traffico la via Piana di Luco, tra Varese e Schianno, per esigenze tecniche inerenti ai lavori contro il dissesto idrogeologico, sul fondo stradale e la conseguente asfaltatura.

Si tratta di un intervento per il quale il Comune di Varese ha ottenuto risorse per un importo di circa 460 mila euro, tramite un bando ministeriale legato all’attuazione degli interventi del Pnrr per la resilienza dei territori. I lavori infatti sono finalizzati alla messa in sicurezza e sistemazione idraulica della via Piana di Luco, area a rischio idrogeologico con fenomeni di dissesto e ruscellamento, attraverso lavori di sistemazione dei versanti.

Per la tipologia di strada, nei mesi scorsi sono stati effettuati alcuni incontri tra le amministrazioni di Varese e Gazzada Schianno, le rispettive Polizie locali e le diverse aziende dell’area interessata dai lavori. L’obiettivo è stato quello di presentare le opere, individuando con i referenti delle realtà industriali il periodo più idoneo per avviare i lavori, in modo da ridurre ogni possibile disagio.

Per tutta la durata dei lavori sarà consentito il transito dei mezzi di soccorso, delle Forze dell’Ordine e dei residenti fino all’area dei lavori. Il transito di eventuali autocarri diretti verso la zona industriale di Schianno e Varese sarà concordato con il responsabile di cantiere, nei giorni ed orari compatibili con le lavorazioni in atto.