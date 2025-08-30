Dalla muta del cane alla passerella: la sfida fashion della sommese Alice Olivieri

Dalla muta del cane alla passerella. È così che nasce l’idea visionaria di Alice Olivieri, 25 anni, giovane fashion designer di Somma Lombardo, capace di trasformare un materiale insolito – il pelo dei cani – in una collezione di moda elegante e sostenibile.

Alice frequenta il corso di laurea in Fashion Design all’Istituto Modartech di Pontedera, realtà di alta formazione che collabora con i principali distretti del Made in Italy. La sua creatività, però, ha radici molto più lontane: da bambina amava giocare con gli scampoli della nonna sarta, scoprendo così il fascino della manualità e del tessuto. Dopo il liceo classico, un anno sabbatico trascorso viaggiando con il suo cane ha consolidato il legame profondo con gli animali, diventato poi il cuore del suo lavoro.

Da questa esperienza è nata la capsule collection “Where’s Dog At?”, un progetto che racconta la relazione universale tra uomo e animale domestico e che rende fisico quel legame anche nei momenti di distanza. Per oltre un anno Alice ha raccolto il pelo perso naturalmente durante la muta, grazie a una rete di “dog parents” da tutta Italia: una materia prima che, attraverso lavorazioni artigianali come filatura a mano, agugliatura a effetto degradé e imbottiture visibili su seta semitrasparente, è stata trasformata in capi unici.

La collezione, pensata per l’inverno, propone blazer, cappotti lunghi e completi sartoriali che uniscono eleganza e sperimentazione. Il pelo canino si intreccia a tessuti 100% naturali – lana, lino, cachemire – e a fibre innovative come il cactus lavorato a effetto pelle. Non mancano i dettagli ricercati, come i bottoni realizzati insieme a un orafo fiorentino utilizzando frammenti di antichi piatti in ceramica.

Il progetto ha portato Alice fino in Canada, dove ha presentato la collezione all’ItalfestMTL di Montreal, il principale evento dedicato alla cultura italiana oltreoceano: un debutto che l’ha consacrata come una delle giovani promesse del fashion Made in Italy.