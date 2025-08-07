Dalla prossima summer American Airlines riattiva il volo Milano Malpensa – Miami

American Airlines lancia nella prossima stagione summer il suo terzo volo giornaliero per Milano Malpensa (MXP), con un collegamento da Miami (MIA): il collegamento – che mancava da tempo – sarà operato a partire da marzo 2026.

Con il continuo aumento dei viaggi tra il Nord America e l’Europa durante l’estate, l’introduzione del volo di American Airlines da Miami a Milano Malpensa segna il terzo hub della compagnia aerea con servizio diretto verso la capitale mondiale della moda, affiancandosi al collegamento già esistente con New York (JFK) e al volo avviato da Philadelphia (PHL) a maggio scorso.

«Dopo il recente lancio della rotta da Philadelphia a Milano, siamo entusiasti di collegare Milano con il nostro dinamico hub di Miami», ha dichiarato José A. Freig, Vice President International and Inflight Dining Operations. «L’estate 2025 ha registrato un numero record di voli verso l’Italia dagli Stati Uniti, con i nostri passeggeri alla ricerca di destinazioni ricche di storia, cultura, gastronomia, vini e paesaggi suggestivi. Siamo felici di espandere ulteriormente la nostra presenza in Italia. Siamo orgogliosi che l’Italia sia diventata la nostra seconda destinazione europea per numero di voli e non vediamo l’ora di accogliere i viaggiatori a bordo del nostro nuovo servizio il prossimo anno».

«Siamo orgogliosi del ritorno del volo non-stop di American Airlines tra Milano Malpensa e Miami per la stagione estiva 2026 – afferma Luigi Battuello, Chief Commercial Officer di Sea Aeroporti di Milano. Questa ripresa del servizio conferma il ruolo crescente di Malpensa di gateway chiave per gli Stati Uniti, con una rete in espansione che riflette la crescente domanda di viaggi sia d’affari che di piacere tra i nostri due paesi. Milano Malpensa conferma così il suo ruolo centrale nel panorama del traffico aereo internazionale, registrando nei primi sette mesi dell’anno una crescita del +11%, trainata dai voli di lungo raggio, che segnano un incremento del +14%. Tra questi, gli Stati Uniti sono il primo mercato per volumi di traffico, con una crescita dell’8% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Grazie a questo ulteriore contributo di American Airlines, nell’estate del 2026 avremo un’offerta di 74 voli settimanali sul territorio statunitense con 7 destinazioni collegate da voli diretti».