Dalla tradizione alla tavola all’Opera Bistrò: a Comerio un weekend dedicato ai sapori lombardi

Il prossimo fine settimana, 23 e 24 agosto, Opera Bistrò, il suggestivo locale affacciato sul Lago di Varese situato nell’ex area Whirlpool, si trasforma in un piccolo scrigno di sapori lombardi. Il Bistrò, cuore pulsante del progetto Opera Village e gestito dall’Associazione Invenire, riapre le porte per accogliere gli amanti della cucina tradizionale in un’atmosfera calorosa e accogliente.

Un tuffo nei sapori lombardi

L’appuntamento gastronomico prende forma in un weekend tutto da gustare:

Sabato sera (dalle 19:00)

Domenica con due turni: pranzo (dalle 12:30) e cena (dalle 19:00)

La proposta culinaria comprende:

Antipasto : nervetti, crostoni al taleggio, salame e verdure croccanti in agrodolce

Primo piatto : risotto alla milanese

Dolce conclusivo: torta paradiso

Il tutto a 30 € a persona, acqua e caffè inclusi.

Location e atmosfera

Opera Bistrò è il primo tassello del processo di rigenerazione urbana dell’ex Centro Direzionale Whirlpool, un progetto rivoluzionario nato dal lavoro congiunto di Fondazione Sacconaghi–Borghi e l’Associazione Invenire. Il locale offre una vista spettacolare sul lago e sulle Alpi, in un contesto architettonico raffinato. A disposizione dei visitatori, anche un ampio parcheggio privato.

Info e prenotazioni

La cena o il pranzo nel weekend sono prenotabili tramite:

Telefono : 0332 1543011

WhatsApp : 320 214 9255

Email: prenotazioni@operabistro.it

Vista la formula unica e l’atmosfera intima, è consigliabile riservare in anticipo.

Visite in Grotta Remeron

Sabato 23 e domenica 24 agosto sarà anche possibile partecipare alle escursioni guidate nella grotta Remeron (con partenze alle 9.30, 10.15, 14.00 e 14.45, prenotabili su www.grottaremeron.com). Il ristorante, inoltre, sarà aperto anche domenica 24 per accogliere i visitatori e i curiosi che vorranno scoprire da vicino questo nuovo progetto.