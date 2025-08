Dall’industria alla tavola: Opera Bistrò inaugura la rinascita dell’area Whirlpool

Là dove c’era Whirlpool, ora c’è Opera Bistrò. Parafrasando le parole di una celebre canzone, a Comerio prende vita una nuova storia di rigenerazione: proprio negli spazi dell’ex Centro Direzionale Whirlpool, sabato 9 agosto apre le porte Opera Bistrò, un locale con vista mozzafiato sul lago di Varese e le Alpi, ma soprattutto un progetto dal forte valore sociale.

Il bistrò rappresenta il primo passo concreto verso la nascita di Opera Village di Fondazione Sacconaghi Borghi, il villaggio multifunzionale che trasformerà l’intera area.

Il primo passo verso un nuovo villaggio

Non si tratta solo di un ristorante. Opera Bistrò nasce all’interno di Opera Hub, centro culturale e sociale già attivo sul territorio; è un luogo rigenerato e restituito alla comunità, pensato per diventare punto di riferimento per chi ama la convivialità e il territorio. Gestito da Associazione Invenire, ciò che lo rende davvero speciale è la sua missione: tutti i profitti saranno reinvestiti per continuare la riqualificazione dell’area e costruire un vero e proprio villaggio multifunzionale.

Una serata da segnare in agenda

L’inaugurazione è fissata per sabato 9 agosto dalle ore 19.00, in via Guido Borghi 27, Comerio. La serata inizierà con un aperitivo gratuito offerto da Associazione Invenire, a cui seguirà una cena panoramica in terrazza.

Il menù proposto include:

– Risotto ai fiori di zucca e mazzancolle

– Tagliata di manzo con rucola, pomodorini e parmigiano

– Gelato e caffè

Prezzo: 25 euro (bevande escluse)

Alternativa vegetariana: pasta pomodorini e olive / hamburger o salsiccia vegan

La serata si concluderà alle 23.30, lasciando spazio a nuove esperienze che, da quella terrazza con vista sul lago di Varese e sulle Alpi, potranno prendere forma.

Visite in Grotta Remeron

In occasione dell’inaugurazione, sabato 9 e domenica 10 agosto sarà anche possibile partecipare alle escursioni guidate nella grotta Remeron (con partenze alle 9.30, 10.15, 14.00 e 14.45, prenotabili su www.grottaremeron.com). Il ristorante, inoltre, sarà aperto anche domenica 10 per accogliere i visitatori e i curiosi che vorranno scoprire da vicino questo nuovo progetto.

Contatti

Opera Bistrò

via Guido Borghi, 27 Comerio (VA)

T: 0332 1543011

Orari

Sabato

19.00-23.00

Domenica

12.00-14.30

19.00-23.00

Sito | Facebook | Instagram