Daniele Bossari torna in TV con la nuova stagione del Boss del Paranormal

Da martedì 26 agosto alle 21.25, torna su DMAX (canale 52) la nuova stagione de “Il Boss del Paranormal”: a guidare gli spettatori, con uno speciale doppio episodio, ci sarà, come sempre, il varesino d’adozione Daniele Bossari.

La sesta stagione è composta da 12 puntate inedite, dense di enigmi, suggestioni e fenomeni che sfidano la logica: dalle registrazioni catturate da videocamere di sorveglianza, smartphone o telecamere domestiche, ogni episodio conduce in un viaggio tra video virali, leggende metropolitane e presunti eventi sovrannaturali, con uno sguardo critico e sempre aperto.

Questa nuova stagione si distingue per un’attenzione particolare all’Italia e ai suoi misteri: le indagini del Boss partono infatti dal suggestivo Castello della Rotta di Moncalieri, alle porte di Torino, considerato uno dei luoghi più ‘infestati’ del Paese. Di origine medievale, il castello è noto per le numerose leggende legate a presunti avvistamenti, apparizioni e fenomeni inspiegabili che si sarebbero verificati tra le sue mura nei secoli.

Tra i casi affrontati ce n’è anche nel territorio: si tratterà infatti anche dell’Hotel Castello Dal Pozzo ad Oleggio sul Lago Maggiore, elegante dimora storica in stile neogotico circondata da un fitto parco secolare. Dietro la sua raffinata facciata si celano storie inquietanti legate a presunti avvistamenti UFO e misteriose visioni notturne nei cieli della zona, documentate da più testimonianze.

A rendere questa stagione ancora più ricca sono gli interventi di esperti italiani, ognuno con il proprio approccio all’ignoto: Francesco Léon, artista e ricercatore, nonché custode del Castello della Rotta; Edoardo Russo, ufologo del Centro Italiano Studi Ufologici; Lorenzo Rossi, ricercatore e divulgatore scientifico, esperto di criptozoologia ed etnozoologia.

Altri episodi ci portano da un capo all’altro del mondo – dall’Ohio alla Transilvania, passando per il Massachusetts, l’Arkansas, il Perù e le rovine di Chernobyl – tra fate rapitrici, spiriti infestanti e presenze oscure. E poi ancora: voci dal cimitero, bambole possedute, ombre nei templi, luci demoniache lungo strade deserte, fino a ospiti indesiderati in castelli infestati.

“IL BOSS DEL PARANORMAL” (12×60’) è una produzione MRK Productions per Warner Bros. Discovery. DMAX è visibile al canale 52 del Digitale Terrestre, Tivùsat canale 28.