Daverio, perdita d’acqua in via Roma: intervento urgente di Lereti, disservizi in diverse vie del paese
Il guasto è stato provocato da un’impresa terza, impegnata nella posa di nuovi servizi non collegati alle attività di Lereti
È in corso a Daverio un intervento di riparazione urgente lungo la rete idrica in via Roma, dove si è verificata una perdita a causa del danneggiamento di una condotta.
Il guasto è stato provocato da un’impresa terza, impegnata nella posa di nuovi servizi non collegati alle attività di Lereti.
Lavori in corso e rubinetti a secco in alcune zone
Per consentire la riparazione del danno, si è reso necessario il sezionamento della rete in zona, con conseguente sospensione dell’erogazione dell’acqua in alcune aree del Comune. I disservizi riguardano in particolare le seguenti vie e le loro adiacenze:
via Roma
via Verdi
via XXV Aprile
via Marcobi
via Battisti
via dell’Industria
L’intervento dovrebbe concludersi entro la giornata di oggi, martedì 26 agosto, salvo imprevisti. Lereti assicura che i tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità del servizio nel più breve tempo possibile.
Nessuna responsabilità diretta per Lereti
L’azienda specifica che il danneggiamento della condotta non è da attribuirsi a proprie attività ma è stato causato da un cantiere esterno. Resta comunque in carico a Lereti l’intervento di ripristino della rete idrica e la gestione della situazione sul territorio.
