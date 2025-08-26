Daverio, perdita d’acqua in via Roma: intervento urgente di Lereti, disservizi in diverse vie del paese

È in corso a Daverio un intervento di riparazione urgente lungo la rete idrica in via Roma, dove si è verificata una perdita a causa del danneggiamento di una condotta.

Il guasto è stato provocato da un’impresa terza, impegnata nella posa di nuovi servizi non collegati alle attività di Lereti.

Lavori in corso e rubinetti a secco in alcune zone

Per consentire la riparazione del danno, si è reso necessario il sezionamento della rete in zona, con conseguente sospensione dell’erogazione dell’acqua in alcune aree del Comune. I disservizi riguardano in particolare le seguenti vie e le loro adiacenze:

via Roma

via Verdi

via XXV Aprile

via Marcobi

via Battisti

via dell’Industria

L’intervento dovrebbe concludersi entro la giornata di oggi, martedì 26 agosto, salvo imprevisti. Lereti assicura che i tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena funzionalità del servizio nel più breve tempo possibile.

Nessuna responsabilità diretta per Lereti

L’azienda specifica che il danneggiamento della condotta non è da attribuirsi a proprie attività ma è stato causato da un cantiere esterno. Resta comunque in carico a Lereti l’intervento di ripristino della rete idrica e la gestione della situazione sul territorio.