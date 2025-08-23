Dazi Usa, Eurofer: a rischio un milione di tonnellate di acciaio Ue
L'allarme dell'associazione che rappresenta le industrie siderurgiche europee alla luce delle ultime notizie sui dazi
L’industria siderurgica europea teme perdite importanti a causa dei nuovi dazi statunitensi. Eurofer, l’associazione che rappresenta le aziende siderurgiche dell’Unione Europea, calcola che circa un milione di tonnellate di acciaio, legate all’export Ue, potrebbe sparire con l’attuale dazio Usa del 15% sulle vetture europee, senza contare la tariffa al 50% che grava direttamente su acciaio e alluminio.
Nel 2024 l’Ue ha esportato negli Stati Uniti circa 760mila veicoli, pari a un milione di tonnellate di acciaio. Già oggi, però, l’export europeo è in calo: dal 2018 sono stati persi 30 milioni di tonnellate, tra mercato interno ed estero, per effetto di tariffe e sovraccapacità globale.
Eurofer critica la mancanza di chiarezza dopo l’ultimo vertice Ue-Usa e chiede di ripristinare al più presto l’accesso preferenziale al mercato americano. Secondo l’associazione, servono misure di difesa commerciale più forti e coordinate con Washington. L’impatto delle tariffe, avverte, rischia di danneggiare anche le filiere a valle, mentre gli studi mostrano che una maggiore protezione dell’acciaio europeo avrebbe effetti minimi sui settori utilizzatori.
