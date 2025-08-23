Debutto con rivincita per la Pro Patria: alla “prima” c’è subito la Pro Vercelli

La Pro Patria è pronta al debutto in campionato nella gara interna contro la Pro Vercelli. La squadra di mister Leandro Greco torna di scena allo “Speroni”, domenica 24 agosto alle 21, dopo la delusione rimediata nella gara di Coppa Italia contro l’Alcione, con la formazione milanese che ha vinto ai calci di rigore costringendo i tigrotti ad abbandonare subito la competizione.

A Busto Arsizio arriva la Pro Vercelli per una sorta di rivincita della sfida dei play out disputati lo scorso maggio, quando i piemontesi ebbero la meglio e ottennero la salvezza. I sette volte campioni d’Italia durante il mercato hanno cambiato parecchio, a partire dalla panchina dove è arrivato Michele Santoni, che cerca un rilancio personale dopo la negativa parentesi alla Triestina, durata appena 7 partite tra il luglio e il settembre 2024. Il nuovo tecnico ha debuttato ufficialmente nella gara di Coppa, dove la Pro Vercelli ha espugnato il campo di Zanica, superando per 3-0 i padroni di casa dell’Albinoleffe.

Tra le fila delle bianche casacche milita una vecchia conoscenza dei biancoblù: Leonardo Piran, che sabato scorso ha debuttato da titolare sulla corsia di destra. Rispetto alla gestione dei tre allenatori della passata stagione (Paolo Cannavaro, Marco Banchini e Massimo Gardini) Santoni nella prima uscita ha schierato la squadra con un 4-3-3, rispetto al 3-5-2 della scorsa stagione.

Il 3-5-2 invece è il modulo con cui mister Leandro Greco ha schierato la sua Pro Patria contro l’Alcione, proponendo da subito alcuni volti nuovi come il tandem offensivo formato da Udoh e Mastroianni, a centrocampo hanno esordito Giudici, Ricordi, Di Munno e Orfei, accanto a Ferri (marcatore di giornata), mentre dietro spazio all’ex Bologna Motolese. La gara sarà diretta dal signor Giacomo Rossini di Torino, accompagnato dagli assistenti Federico Linari di Firenze e Gianluca Scardovi di Imola.

DIRETTAVN – La partita dello “Speroni” sarà raccontata in diretta su Varesenews con il consueto liveblog attivo da venerdì pomeriggio. All’interno notizie, curiosità e il sondaggio-pronostico pre partita. Per accedere al live CLICCATE QUI.