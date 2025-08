“Degrado e scarafaggi al dormitorio di via Maspero”. La denuncia di un utente e la risposta del Comune di Varese

Riceviamo e pubblichiamo la denuncia di un lettore, ospite del dormitorio comunale di via Paolo Maspero a Varese, che lamenta condizioni di grave disagio all’interno della struttura:

“Scrivo a nome di tutti gli occupanti del dormitorio. Attualmente ci troviamo a dover dormire presso la struttura e vorrei segnalare una situazione di assoluta indecenza e degrado: tutte le camere sono invase da scarafaggi. Sono mesi che il Comune ne è a conoscenza ma ancora nessuno è intervenuto.

Le docce hanno solo il piatto e addirittura escono scarafaggi dagli scarichi; si bagna ovunque e si rischia di scivolare facendosi male. L’entrata al dormitorio è consentita dalle 18.00 alle 23.00 con uscita obbligatoria alle 8.00 del mattino, anche per chi non sta bene o ha la febbre. Questo impedisce a chi lavora su turni di potersi riposare. Allego alcune foto per far capire in che condizioni viviamo”.

La replica del Comune di Varese

L’amministrazione comunale, interpellata in merito, ha spiegato che la struttura, dotata di 25 posti letto, svolge un ruolo essenziale nell’accoglienza delle persone in difficoltà e che sono già stati effettuati interventi straordinari: «Il centro di via Maspero accoglie ogni sera persone in difficoltà assicurando un posto letto, bagni e cibo. Un luogo importante in città per assistere chi ha bisogno di trascorrere la notte al riparo, specialmente durante l’inverno. In merito a quanto riportato dall’utente, si informa che sabato scorso è stato effettuato un intervento massivo di disinfestazione, oltre alla normale igienizzazione dei locali. La presenza di insetti è stata causata da cibo lasciato in spazi non consentiti”.

Il Comune aggiunge che l’edificio sarà oggetto di una riqualificazione completa nei prossimi mesi, grazie anche alla realizzazione del nuovo centro per anziani in piazzale Kennedy: «Lo stabile di via Maspero necessita di un intervento di riqualificazione e a breve partiranno i lavori di rigenerazione dell’edificio per migliorare gli spazi dedicati all’accoglienza».

Regole e orari di accesso

In merito agli orari segnalati nella lettera, il Comune ricorda che il dormitorio è regolato da norme di accesso che prevedono l’ingresso dalle 18.00 alle 23.00 e l’uscita al mattino, «a tutela delle persone che vi soggiornano temporaneamente e per permettere la gestione del servizio».