Dispersi nei laghi lombardi, ricerche in corso a Castelveccana e Dorio

Proseguono senza sosta le ricerche dei due dispersi nei laghi lombardi. Gli interventi sono in corso in due punti diversi della regione: sul lago Maggiore, in località Castelveccana, e sul lago di Como, in località Dorio (LC).

Castelveccana: si cerca un ragazzo di 21 anni

A Castelveccana le ricerche sono concentrate nella zona del parco delle Fornaci, in località Caldè. È qui che nel pomeriggio di venerdì 22 agosto un ragazzo di 21 anni, originario della Costa d’Avorio e residente a Vedano Olona, si è tuffato nel lago Maggiore e non è più riemerso.

L’allarme è scattato intorno alle 15.30. A dare l’allarme sono stati i suoi cugini e alcuni amici, che si trovavano con lui per una gita al lago. La comitiva aveva scelto la sponda lombarda del Verbano per trascorrere una giornata di relax, ma il pomeriggio si è trasformato in tragedia quando i familiari hanno notato che il giovane era in difficoltà.

Le operazioni di ricerca, al momento senza esito, coinvolgono i sommozzatori dei Vigili del Fuoco provenienti dai nuclei regionali della Lombardia e del Veneto.

Dorio: soccorso acquatico in azione

Contemporaneamente, a Dorio, sul ramo lecchese del lago di Como, è in corso un altro intervento per la ricerca di un disperso. Qui operano i sommozzatori del nucleo regionale lombardo, affiancati da squadre specialistiche del soccorso acquatico. Le condizioni del fondale e la scarsa visibilità complicano il lavoro dei soccorritori.

In arrivo un robot subacqueo dalla Sardegna

Per supportare entrambe le operazioni è in arrivo un ROV (Remotely Operated Vehicle) dalla Sardegna. Si tratta di un robot subacqueo telecomandato, in grado di esplorare profondità rilevanti anche in situazioni dove le immersioni dirette sarebbero troppo rischiose per gli operatori.

Le ricerche proseguiranno nelle prossime ore.