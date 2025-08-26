Varese News

Varese Laghi

Diventa volontario della Croce Rossa: al via il nuovo corso a Gavirate

 Il 12 settembre prossimo la presentazione del percorso formativo per entrare a far parte del Comitato del Medio Verbano

Generica 2020

La Croce Rossa Italiana – Comitato del Medio Verbano invita tutti i cittadini interessati a diventare volontari a partecipare alla serata di presentazione del nuovo corso base. L’appuntamento è fissato per venerdì 12 settembre 2025 alle ore 20.30, presso la Sala Mura in Piazza De Gasperi a Gavirate.
Durante l’incontro saranno illustrate le attività della Croce Rossa e il percorso di formazione che permette di entrare a far parte dell’associazione, contribuendo con il proprio impegno a favore della comunità e in situazioni di emergenza.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 0332 746444, scrivere a corsobase@crimedioverbano.it o consultare il sito www.crimedioverbano.it .
È inoltre attiva la preiscrizione online su https://gaia.cri.it .

Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 26 Agosto 2025
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.