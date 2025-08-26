Diventa volontario della Croce Rossa: al via il nuovo corso a Gavirate
Il 12 settembre prossimo la presentazione del percorso formativo per entrare a far parte del Comitato del Medio Verbano
La Croce Rossa Italiana – Comitato del Medio Verbano invita tutti i cittadini interessati a diventare volontari a partecipare alla serata di presentazione del nuovo corso base. L’appuntamento è fissato per venerdì 12 settembre 2025 alle ore 20.30, presso la Sala Mura in Piazza De Gasperi a Gavirate.
Durante l’incontro saranno illustrate le attività della Croce Rossa e il percorso di formazione che permette di entrare a far parte dell’associazione, contribuendo con il proprio impegno a favore della comunità e in situazioni di emergenza.
Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare il numero 0332 746444, scrivere a corsobase@crimedioverbano.it o consultare il sito www.crimedioverbano.it .
È inoltre attiva la preiscrizione online su https://gaia.cri.it .
