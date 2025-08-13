Docente varesino premiato con menzione speciale al Premio Nazionale Solidarietas 2025

Il prossimo 5 settembre 2025, presso la sede della Fondazione Leonardo Sciascia di Racalmuto (AG), si terrà la cerimonia di consegna della XVII edizione del Premio Nazionale Solidarietas, dedicato alla memoria di Monsignor Cataldo Naro e organizzato dal Movimento Cristiano Lavoratori (MCL) di Agrigento.

Tra le personalità premiate a livello nazionale, spicca quest’anno anche un docente varesino: l’insegnante Filippo Tomasello, presidente della sezione UCIIM “Paolo Borsellino e Rocco Chinnici” di Varese, a cui sarà conferita una menzione speciale per il costante impegno nella diffusione della conoscenza e della memoria del sacrificio dei magistrati Rocco Chinnici, Giovanni Falcone e Paolo Borsellino.

Il riconoscimento giunge a coronamento di un’attività educativa antimafia portata avanti con dedizione da Tomasello, che da dieci anni insegna nella provincia di Varese e dal 1° settembre 2025 inizierà un nuovo incarico presso l’Istituto Comprensivo “E. Fermi” di Cavaria (plessi di Cavaria e Albizzate).

I premiati dell’edizione 2025

Oltre al docente varesino, riceveranno il Premio Solidarietas 2025:

Guido Carlino (Presidente Nazionale della Corte dei Conti), Giuseppe Antoci (Eurodeputato, ideatore del “Protocollo Antoci”), Michele Bono (Primario di Radioterapia dell’Ospedale San Giovanni di Agrigento), Vincenzo Castronovo (Comandante Centro Anticrimine Natura Carabinieri Agrigento), Paolo Cilona (giornalista e scrittore), Giuseppe Criminisi (campione mondiale di pizza 2022-2023-2024), Annarita Formoso (restauratrice di beni librari e archivistici), Elio Garozzo (Presidente Europeo Kiwanis), Vincenzo Morgante (Direttore TV2000 e INBLU2000), Raffaele Pomo (pediatra, Presidente Medici Cattolici Italiani Sicilia) e Toni Trupia (regista e sceneggiatore).

La cerimonia sarà presentata da Sandra Licata e vedrà la presenza di Alfonso Luzzi (Presidente Nazionale MCL), Calogero Bongiorno (Presidente Fondazione Leonardo Sciascia) ed Enzo Sardo (Presidente Provinciale MCL Agrigento).

La soddisfazione dell’UCIIM Lombardia

La presidente regionale UCIIM Lombardia, Giovanna Venturino, ha espresso grande gioia per il riconoscimento conferito a Tomasello:

“È davvero significativo che il Premio Nazionale Solidarietas 2025 riconosca con menzione speciale il prof. Filippo Tomasello per il suo impegno educativo contro la mafia. Questo premio rappresenta un esempio concreto di come la memoria di grandi testimoni possa essere trasformata in azione nel presente.

A nome dell’UCIIM Lombardia esprimo un sentito ringraziamento agli organizzatori del Premio per l’attenzione riservata al lavoro di Filippo, e in particolare al presidente provinciale MCL di Agrigento, Enzo Sardo, per aver riconosciuto e valorizzato il contributo che egli offre con passione nelle scuole del territorio nazionale.”

Un impegno che forma coscienze

L’attività di Tomasello si concentra sulla trasmissione alle giovani generazioni dei valori di legalità, giustizia e coraggio civile incarnati da magistrati e forze dell’ordine caduti nella lotta alla mafia. Un’opera educativa che, oltre a preservare la memoria, contribuisce a formare coscienze critiche e futuri cittadini responsabili.

Il Premio Solidarietas, intitolato a Monsignor Cataldo Naro, si conferma così non solo come momento di riconoscimento per figure di eccellenza, ma anche come veicolo di valori e testimonianze da consegnare al futuro del Paese.