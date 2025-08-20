Varese News

Dopo 64 anni chiude “Il Calzolaio” di via Griffi: “È stato un onore servire questa comunità”

Il 27 settembre sarà l'ultimo giorno di attività per lo storico negozio varesino. Antonio: "Un ringraziamento speciale al fondatore, Emilio"

Il calzolaio di via Griffi chiude

In questi giorni le saracinesche sono abbassate per ferie, ma fra poco più di un mese si abbasserà definitivamente la saracinesca per “Il Calzolaio” di via Griffi, una delle attività storiche del centro di Varese. Dopo 64 anni di onorato servizio, il negozio chiuderà infatti battenti il prossimo 27 settembre, come mostra un cartello affisso sulla saracinesca.

La storia de “Il Calzolaio” inizia nel 1961, quando Emilio aprì le porte del piccolo negozio in via Griffi, dando vita a quello che sarebbe diventato un punto di riferimento per generazioni di clienti. Nel corso dei decenni, l’attività ha saputo resistere ai cambiamenti del mercato e alle trasformazioni del centro città, mantenendo sempre alta la qualità del servizio e la passione per l’artigianato.

Oggi è Antonio a portare avanti la tradizione, con la stessa dedizione e professionalità: “È stato un onore servire questa comunità”, scrive Antonio nel suo saluto ai clienti, dove ringrazia anche chi ha reso possibile questa lunga storia: “Un particolare ringraziamento ad Emilio, fondatore e per me mentore”, aggiunge Antonio, sottolineando l’importanza del legame umano e professionale che ha caratterizzato l’attività nel tempo.

La chiusura de “Il Calzolaio” rappresenta la perdita di un altro pezzo di storia commerciale varesina: il 27 settembre, quando Antonio chiuderà per l’ultima volta la porta del negozio, si concluderà una storia iniziata nel 1961 poco più in là, in via Donizetti, portata avanti con passione e dedizione per oltre sei decenni e che rimarrà nel cuore di tanti cittadini.

Pubblicato il 20 Agosto 2025


