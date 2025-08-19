Dopo l’incendio a Vergiate, «Grazie a chi ci ha aiutato a coprire il tetto»

A Vergiate si è attivata subito la solidarietà per aiutare la famiglia di Roberto Buzzi, che il pomeriggio di sabato 16 agosto ha visto le fiamme divorare il tetto della sua abitazione in via San Rocco a Corgeno. I vigili del fuoco sono riusciti a domare l’incendio e non ci sono stati feriti, ma la casa ha subito danni importanti ed è ancora inagibile.

Grazie all’aiuto di tanti cittadini, però, nel giro di appena poche ore la famiglia Buzzi è riuscita a trovare i teli necessari per coprire la parte di tetto distrutta. Ora, martedì 19 agosto, i proprietari della casa sono al lavoro per rimuovere le macerie e stanno cercando dei secchi per raccogliere e rimuovere le tegole cadute in cortile.

L’incendio di sabato pomeriggio ha creato una vera macchina della solidarietà alimentata dal passaparola ma anche dai social. Infatti, il gruppo dei Commercianti e Artigiani di Vergiate ha diffuso sui suoi canali le richieste di aiuto della famiglia Buzzi, aiutando il loro messaggio a raggiungere ancora più persone generose.