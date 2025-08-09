Dopo sette anni di attesa domenica 10 agosto riparte la funivia di Monteviasco

Domenica 10 agosto riapre la funivia di Monteviasco, ferma dal novembre 2018 in seguito all’ incidente mortale occorso ad un addetto alla manutenzione Il via libera è arrivato dall’Ansfisa Nazionale, che ha concesso il nulla osta alla ripresa del servizio di trasporto pubblico.

L’annuncio è arrivato nel primo pomeriggio di oggi, sabato 9 agosto, congiuntamente dal presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana, dal vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Cosentino e dalla sindaca di Curiglia con Monteviasco, Nora Sahnane.

«Ringrazio tutti coloro che sono stati con noi – afferma la sindaca – prima fra tutti Regione Lombardia con il presidente Fontana e il vice presidente Cosentino, nonché dirigenti e funzionari con cui abbiamo collaborato in questi anni. Un grazie anche alla Comunità Montana Valli del Verbano, al presidente Castoldi, all’Agenzia del Tpl, ad Atm e a tutte le persone che hanno tenuto vivo Monteviasco in questi quasi sette anni».

Fontana: “Decisivo il vice ministro Rixi”

Il presidente Fontana ha sottolineato il lavoro di squadra e il ruolo del vice ministro alle Infrastrutture e ai Trasporti Edoardo Rixi: «Un risultato possibile grazie alla collaborazione fra tutti i soggetti istituzionali coinvolti, e che ho perseguito da tempo. Un grazie sincero al decisivo impegno del vice ministro Rixi, che ci ha consentito di superare l’ultimo gradino per riprendere il servizio».

Per Fontana la riapertura significa «ripristinare un collegamento essenziale non solo per i residenti, ma anche per i turisti e le attività locali, rafforzando lo sviluppo e l’accessibilità del territorio montano lombardo».

Cosentino: “Finisce un calvario”

Grande soddisfazione anche da parte di Giacomo Cosentino: «Sta finendo un calvario durato 7 anni. Sono orgoglioso di aver lavorato con convinzione e senso del dovere, insieme al presidente Fontana, sin dal primo giorno successivo alla tragedia per evitare che Monteviasco diventasse uno dei tanti luoghi abbandonati presenti in Italia».

Orari e prospettive future

Il servizio ripartirà dunque domenica 10 agosto con orario 9-18. In una prima fase la funivia sarà attiva 6 giorni su 7, con l’obiettivo di ampliare gradualmente l’offerta, anticipando le partenze per gli escursionisti e prolungando l’orario serale. L’eventuale estensione a tutti i giorni della settimana avverrà nel rispetto delle norme di sicurezza e compatibilmente con la gestione.

Tutti gli articoli sulla funivia di Monteviasco