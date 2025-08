Dove viaggiano gli italiani oggi: le 5 mete più amate del 2025

Il 2025 è l’anno del grande ritorno ai viaggi su larga scala. Dopo una lunga fase di esplorazioni locali e mete “safe”, il desiderio di avventura, cultura e meraviglia sta riportando gli italiani in giro per il mondo. Ma quali sono le destinazioni più prenotate e amate? Noi dell’agenzia viaggi Giuliani Laudi, grazie al contatto diretto con i viaggiatori, tour operator e corrispondenti locali, abbiamo raccolto le 5 destinazioni che stanno facendo battere i cuori di chi parte.

Giappone – Un sogno che sboccia in primavera

Dall’hanami, la fioritura dei ciliegi, ai templi zen immersi nella nebbia mattutina, il Giappone è tornato nella wishlist di moltissimi viaggiatori italiani, complice anche EXPO 2025. L’attenzione al dettaglio, la straordinaria efficienza dei trasporti e l’equilibrio tra spiritualità e tecnologia affascinano ogni tipo di turista.

Tokyo è sempre più internazionale, Kyoto resta il cuore culturale, mentre regioni come il Kansai o l’Hokkaido si stanno rivelando mete ideali per chi cerca autenticità e natura.

Plus 2025: i nuovi itinerari che includono art island (Naoshima, Teshima) e le terme tradizionali di Kinosaki.

Marocco – Vicino, esotico, sorprendente

A sole 3 ore di volo, il Marocco offre un cambio totale di scenario. La sua forza è nell’equilibrio tra città vibranti, natura sconfinata e tradizione ancora viva. Marrakech e Fès regalano souk brulicanti, giardini nascosti, hammam e rooftop panoramici, ma sempre più richiesto è il deserto: dalle dune dell’Erg Chebbi alle notti sotto le stelle nei campi berberi.

Per i più curiosi, si aprono anche nuove rotte nell’Atlante e lungo la costa atlantica, da Essaouira a Dakhla, tra yoga, surf e slow tourism.

Islanda – Natura estrema per spiriti liberi

Viaggiare in Islanda è come attraversare un altro pianeta. Gli italiani la scelgono sempre più per il desiderio di rigenerarsi a contatto con la natura, lontano dalla folla. Geyser, sorgenti termali, cascate mozzafiato, spiagge nere e ghiacciai che sembrano sospesi nel tempo.

Il formato più amato è il self-drive: si vola su Reykjavik, si noleggia un’auto e si gira in libertà lungo la famosa Ring Road. Non mancano comunque le proposte per viaggi anche di gruppo.

Novità 2025: escursioni sostenibili per l’avvistamento di balene e pulcinelle di mare, e i nuovi centri termali tra natura e architettura nordica (come Sky Lagoon o Forest Lagoon).

Perù – L’anima mistica del Sud America

Nel cuore delle Ande, il Perù affascina per la sua profondità culturale e la potenza dei suoi paesaggi. Il 2025 segna il ritorno in grande stile dei tour tra Lima, Cusco, la Valle Sacra e il mitico Machu Picchu: un viaggio che unisce archeologia, spiritualità e natura.

Sempre più richiesto anche il trekking lungo l’Inca Trail, e le esperienze nei villaggi rurali o sul lago Titicaca, a contatto con le comunità locali.

Bonus 2025: nuove tratte ferroviarie panoramiche (come il Belmond Andean Explorer) e hotel sostenibili nella foresta amazzonica.

Egitto – L’intramontabile regno dei faraoni

L’Egitto non ha mai smesso di stupire, ma nel 2025 torna con una forza nuova. Oltre alle classiche crociere sul Nilo, che restano un must, oggi la vera protagonista è Giza, dove ha finalmente aperto il Grand Egyptian Museum (GEM): il più grande museo archeologico del mondo, alle porte delle Piramidi.

Qui sarà possibile ammirare l’intera collezione di Tutankhamon, mai esposta integralmente prima, oltre a statue colossali e reperti digitalizzati con tecnologie immersive.

Accanto all’aspetto storico, l’Egitto offre anche mare e relax: il Mar Rosso resta ideale per chi ama snorkeling, diving o semplicemente il sole tutto l’anno.

A questo proposito, parti con noi… andiamo in Egitto dal 26 ottobre al 02 novembre: vivi un’esperienza unica con accompagnatore dall’Italia, un itinerario guidato tra storia millenaria e crociera sul Nilo a 5*, con escursioni incluse!

Chiedi in agenzia il programma dettagliato e prenota il tuo posto ora