Due studentesse peruviane di infermieristica in tirocinio all’ASST Sette Laghi
Il progetto “Magellano Student”, prevede il tirocinio di tre mesi per due studentesse universitarie peruviane nei reparti dell’ASST Sette Laghi, in collaborazione con l’Università dell’Insubria
Un progetto internazionale per la formazione infermieristica
“Magellano Student” nasce da un accordo tra alcune università sudamericane e l’Università degli Studi dell’Insubria, coordinato dal Centro Gulliver con il supporto del Comune di Varese e di altri enti del Terzo Settore.
«Questo progetto consolida il ruolo dell’ASST Sette Laghi come protagonista nell’ambito dell’integrazione e della mobilità internazionale del personale infermieristico – spiega Antonio Staffa, Responsabile DAPSS – ed è il frutto di una sinergia virtuosa tra diversi attori istituzionali e formativi».
Tre mesi di tirocinio per conoscere da vicino il sistema sanitario italiano
Le due studentesse saranno impegnate per circa tre mesi in un tirocinio teorico-pratico all’interno dei reparti dell’ASST Sette Laghi, una fase formativa che potrebbe aprire anche a un futuro inserimento lavorativo.
«L’iniziativa rappresenta un’evoluzione delle attività avviate per l’inserimento degli infermieri internazionali – precisa Marcello Torre, referente aziendale – e consente di anticipare l’integrazione linguistica e professionale, permettendo alle future infermiere di conoscere da vicino l’organizzazione e l’approccio assistenziale della nostra realtà».
L’accoglienza dell’ASST e l’impegno delle istituzioni
Fondamentale per l’avvio del progetto è stato il sostegno di Guido Bonoldi, Consigliere con delega alla Sanità del Comune di Varese, e del Emilio Curtò, Presidente del Centro Gulliver.
«L’ASST Sette Laghi dà un caloroso benvenuto a queste studentesse – ha dichiarato il direttore generale Mauro Moreno – augurando loro di vivere un’esperienza formativa e personale di grande valore all’interno della nostra Azienda».
