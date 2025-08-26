Due studentesse peruviane di infermieristica in tirocinio all’ASST Sette Laghi

Il 21 agosto ha preso il via all’ASST Sette Laghi il progetto “Magellano Student”, un’iniziativa pensata per promuovere l’integrazione e la mobilità internazionale del personale infermieristico. Le prime protagoniste di questa nuova esperienza sono Aylen ed Erika, due studentesse peruviane al quinto anno del loro percorso universitario, accolte con entusiasmo dall’Azienda sanitaria varesina.

Un progetto internazionale per la formazione infermieristica “Magellano Student” nasce da un accordo tra alcune università sudamericane e l’Università degli Studi dell’Insubria, coordinato dal Centro Gulliver con il supporto del Comune di Varese e di altri enti del Terzo Settore. «Questo progetto consolida il ruolo dell’ASST Sette Laghi come protagonista nell’ambito dell’integrazione e della mobilità internazionale del personale infermieristico – spiega Antonio Staffa, Responsabile DAPSS – ed è il frutto di una sinergia virtuosa tra diversi attori istituzionali e formativi». Tre mesi di tirocinio per conoscere da vicino il sistema sanitario italiano Le due studentesse saranno impegnate per circa tre mesi in un tirocinio teorico-pratico all’interno dei reparti dell’ASST Sette Laghi, una fase formativa che potrebbe aprire anche a un futuro inserimento lavorativo. «L’iniziativa rappresenta un’evoluzione delle attività avviate per l’inserimento degli infermieri internazionali – precisa Marcello Torre, referente aziendale – e consente di anticipare l’integrazione linguistica e professionale, permettendo alle future infermiere di conoscere da vicino l’organizzazione e l’approccio assistenziale della nostra realtà». L’accoglienza dell’ASST e l’impegno delle istituzioni Fondamentale per l’avvio del progetto è stato il sostegno di Guido Bonoldi, Consigliere con delega alla Sanità del Comune di Varese, e del Emilio Curtò, Presidente del Centro Gulliver. «L’ASST Sette Laghi dà un caloroso benvenuto a queste studentesse – ha dichiarato il direttore generale Mauro Moreno – augurando loro di vivere un’esperienza formativa e personale di grande valore all’interno della nostra Azienda».