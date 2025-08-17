È morto l’anziano rimasto coinvolto nell’incendio dell’appartamento a Gordola

È morto l’anziano di 89 anni che era rimasto gravemente ustionato e intossicato dal fumo nell’incendio scoppiato a ferragosto, in un’abitazione di Gordola, nel Locarnese. La notizia è stata data dalla Polizia cantonale: l’uomo è deceduto ieri.

Le fiamme partite dal piano terra

Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 10 del mattino all’interno di un appartamento al piano terreno.

Massiccio dispiegamento di soccorsi

Sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, la Polizia Intercomunale del Piano, i soccorritori del SALVA, l’elicottero della REGA, i pompieri di Locarno e Tenero. L’anziano era stato subito soccorso e trasportato in elisoccorso. Troppo gravi, però, le ustioni sul corpo e l’intossicazione da fumo.