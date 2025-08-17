È morto l’anziano rimasto coinvolto nell’incendio dell’appartamento a Gordola
L’uomo, soccorso in condizioni gravi, era stato trasportato in elicottero all’ospedale con ustioni e intossicazione da fumo
È morto l’anziano di 89 anni che era rimasto gravemente ustionato e intossicato dal fumo nell’incendio scoppiato a ferragosto, in un’abitazione di Gordola, nel Locarnese. La notizia è stata data dalla Polizia cantonale: l’uomo è deceduto ieri.
Le fiamme partite dal piano terra
Le fiamme si sono sviluppate attorno alle 10 del mattino all’interno di un appartamento al piano terreno.
Massiccio dispiegamento di soccorsi
Sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia cantonale, la Polizia Intercomunale del Piano, i soccorritori del SALVA, l’elicottero della REGA, i pompieri di Locarno e Tenero. L’anziano era stato subito soccorso e trasportato in elisoccorso. Troppo gravi, però, le ustioni sul corpo e l’intossicazione da fumo.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Il pericoloso gioco alla stazione Ferno-Lonate: ragazzini attraversano i binari nel tunnel
lenny54 su È arrivato il gran giorno a Monteviasco: dopo sette anni di stop riparte la funivia
Adriana Andriani su Bogno, la Fondazione Sacro Cuore in liquidazione. Bini: "Non c'erano le condizioni economiche per proseguire"
Bruno Paolillo su Ottant’anni fa Hiroshima: la memoria della bomba che cambiò il mondo
PaoloFilterfree su Vigili del fuoco, organico solo sulla carta: Candiani denuncia l’abuso delle leggi speciali. "Vuote anche le case Aler in convenzione"
Alessandro Zanzi su Crescono le diagnosi di disabilità tra i minori di Varese: +500% in 10 anni
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.