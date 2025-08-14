È morto Uberto Casolo Ginelli, l’uomo investito settimana scorsa a Somma Lombardo

È morto in ospedale, a una settimana dall’incidente, l’uomo di 85 anni travolto da un’autoveicolo in via Milano a Somma Lombardo: si chiamava Uberto Casolo Ginelli, residente in città (la foto di via Milano è generica e d’archivio).

L’8 agosto scorso, inizialmente, Casolo Ginelli era stato trasferito in ospedale in “codice giallo”, con lesioni ma valutato come non in immediato pericolo di vita. A distanza di una settimana è però deceduto a causa delle ferite riportate.

«Avrebbe compito 86 anni il prossimo 25 agosto» dicono i familiari. «È stato un padre e un nonno come pochi posso vantare di aver avuto. Ci è stato portato via per superficialità e distrazione in una assolata mattina d’estate».

Secondo un’analisi del 2022 su dati Aci, in provincia di Varese ogni tre giorni si registrano due incidenti che coinvolgono pedoni che rimangono feriti o uccisi; i pedoni rappresentano il 30% dei decessi sulle strade. Nel 2024 sono stati sette i morti sulle strade della provincia, per lo più in centri di medie e grandi dimensioni.

Altrettanto drammatici sono i numeri degli incidenti che coinvolgono i ciclisti, l’altra “utenza debole” sulle strade: da inizio dell’anno si registrano in Italia 141 decessi, di cui ben 33 in Lombardia.