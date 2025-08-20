Varese News

Economia circolare: al via il bando “Ri.Circo.Lo” da 10 milioni per le PMI della filiera edilizia

Il nuovo bando di Regione Lombardia sostiene l’economia circolare nella filiera edilizia, con contributi a fondo perduto per progetti di riciclo, prevenzione e riutilizzo

Dal 30 settembre sarà possibile presentare domanda per partecipare al bando “Ri.Circo.Lo” di Regione Lombardia, rivolto alle piccole e medie imprese dei settori costruzioni, demolizioni e bonifiche. L’iniziativa, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro, punta a incentivare l’economia circolare e a ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti speciali.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 7 novembre 2025.

Obiettivo: meno rifiuti, più risorse

«L’economia circolare rafforza la competitività e la resilienza del nostro sistema economico – afferma Giorgio Maione, assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia –. Puntiamo a trasformare gli scarti in nuove risorse, dimostrando come sia possibile generare valore anche da ciò che normalmente finirebbe in discarica».

Secondo i dati regionali, il 40% dei rifiuti speciali proviene dalle attività di costruzione e demolizione, mentre quelli generati dalle operazioni di bonifica sono tra i principali conferiti in discariche per inerti. Il bando mira proprio a invertire questa tendenza.

A chi si rivolge e cosa finanzia

La misura si rivolge alle PMI lombarde attive nella filiera dell’edilizia, che intendono investire in:

Simbiosi industriale, cioè il riutilizzo degli scarti di un processo produttivo come risorsa per un altro

Prevenzione della produzione di rifiuti, attraverso processi più efficienti e sostenibili

Riciclo e riutilizzo, per riportare i materiali nel ciclo produttivo

Il contributo massimo ottenibile per ciascun progetto è di 1.500.000 euro, con un’intensità variabile:

Fino al 60% delle spese ammissibili per le piccole imprese

Fino al 50% per le medie imprese

Un’opportunità per l’edilizia sostenibile

«La Lombardia – conclude Maione – si conferma leader internazionale nell’economia circolare. Con questa misura vogliamo rispondere concretamente alle esigenze del territorio, accompagnando le imprese in un percorso di innovazione e sostenibilità».

Tutte le informazioni dettagliate sul bando “Ri.Circo.Lo” sono disponibili sul portale Bandi e Servizi di Regione Lombardia.

Pubblicato il 20 Agosto 2025
