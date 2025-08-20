Economia circolare: al via il bando “Ri.Circo.Lo” da 10 milioni per le PMI della filiera edilizia

Dal 30 settembre sarà possibile presentare domanda per partecipare al bando “Ri.Circo.Lo” di Regione Lombardia, rivolto alle piccole e medie imprese dei settori costruzioni, demolizioni e bonifiche. L’iniziativa, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro, punta a incentivare l’economia circolare e a ridurre il conferimento in discarica dei rifiuti speciali.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata al 7 novembre 2025.

Obiettivo: meno rifiuti, più risorse

«L’economia circolare rafforza la competitività e la resilienza del nostro sistema economico – afferma Giorgio Maione, assessore all’Ambiente e Clima di Regione Lombardia –. Puntiamo a trasformare gli scarti in nuove risorse, dimostrando come sia possibile generare valore anche da ciò che normalmente finirebbe in discarica».

Secondo i dati regionali, il 40% dei rifiuti speciali proviene dalle attività di costruzione e demolizione, mentre quelli generati dalle operazioni di bonifica sono tra i principali conferiti in discariche per inerti. Il bando mira proprio a invertire questa tendenza.

A chi si rivolge e cosa finanzia

La misura si rivolge alle PMI lombarde attive nella filiera dell’edilizia, che intendono investire in:

Simbiosi industriale, cioè il riutilizzo degli scarti di un processo produttivo come risorsa per un altro

Prevenzione della produzione di rifiuti, attraverso processi più efficienti e sostenibili

Riciclo e riutilizzo, per riportare i materiali nel ciclo produttivo

Il contributo massimo ottenibile per ciascun progetto è di 1.500.000 euro, con un’intensità variabile:

Fino al 60% delle spese ammissibili per le piccole imprese

Fino al 50% per le medie imprese

Un’opportunità per l’edilizia sostenibile

«La Lombardia – conclude Maione – si conferma leader internazionale nell’economia circolare. Con questa misura vogliamo rispondere concretamente alle esigenze del territorio, accompagnando le imprese in un percorso di innovazione e sostenibilità».

Tutte le informazioni dettagliate sul bando “Ri.Circo.Lo” sono disponibili sul portale Bandi e Servizi di Regione Lombardia.