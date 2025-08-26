Entro il 2026 anche nel Varesotto sarà possibile richiedere il passaporto negli sportelli di Poste Italiane

Entro il 2026 sarà possibile richiedere il passaporto elettronico anche negli uffici postali di Varese. Non c’è ancora, al momento, un programma preciso di implementazione di questo servizio che rientra nell’obiettivo di Polis per favorire la coesione economica, sociale e territoriale del nostro paese, superare il digital divide.

«Entro il 2026 – fa sapere Poste Italiane – sarà possibile richiedere l’attivazione della pratica di richiesta o rinnovo del passaporto che si potrà aprire presentando la documentazione direttamente presso gli uffici postali, senza andare in questura. Grazie alla piattaforma tecnologica di Poste Italiane sarà l’operatore di sportello a raccogliere le informazioni e i dati biometrici del cittadino (impronte digitali e foto) inviando poi la documentazione all’ufficio di polizia di riferimento. A scelta del richiedente, inoltre, Poste Italiane potrà occuparsi anche della consegna a casa».

«Al momento in tutti gli Uffici Postali nel perimetro Polis è possibile richiedere certificati anagrafici e di stato civile, resi disponibili da Anpr, la banca dati unica del Ministero dell’Interno, direttamente allo sportello oppure in modalità autonoma, ove previsto, attraverso il Totem installato nella sala al pubblico. Sono quindici i certificati anagrafici e di stato civile disponibili per i cittadini. Tra i più comuni quelli di nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e stato di famiglia, che possono essere richiesti singolarmente o in forma contestuale, cioè raccogliendo diverse tipologie di dati in un unico certificato e possono essere richiesti per sè stessi o per i familiari registrati nell’anagrafica dell’ANPR. Ogni certificato ha una validità di tre mesi dal momento del rilascio e viene emesso in formato non modificabile, con il logo del Ministero dell’Interno, la dicitura “Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente” e il qr code che ne garantisce l’autenticità. I certificati in carta libera e in bollo possono essere ritirati allo sportello. Dove disponibile è previsto il rilascio gratuito e in carta libera dei certificati anche tramite il totem dell’area self, con accesso tramite carta di identità elettronica oppure spid».

Il nuovo servizi di Poste potenzierà il servizio per il rilascio dei passaporti che, però, dopo le difficoltà degli ultimi anni, non è più problematico. Gli uffici della questura di Varese e dei commissariati del Varesotto assicurano gli appuntamenti in tempo molto brevi attraverso il servizio di prenotazione on line. A Varese l’attesta è di meno di una settimana, tempi un po’ più lunghi a Busto, una decina di giorni, e a Luino dove l’attesa è di circa un mesto, tranne i casi urgenti che hanno una via preferenziale.