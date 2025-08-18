Esordio amaro in Coppa Italia per la Pro Patria: passa l’Alcione ai rigori

La prima uscita stagionale allo “Speroni” lascia l’amaro in bocca alla Pro Patria, eliminata, esattamente con un anno fa, dalla Coppa Italia di Serie C ai calci di rigore.

Galleria fotografica Coppa Italia Serie C: Pro Patria – Alcione Milano 1 – 1 (2-5 d.c.r.) 4 di 50

(galleria fotografica a cura di Roberta Corradin)

Se la scorsa stagione gli undici metri avevano sorriso alla Pro Vercelli, che a fine stagione avrebbe condannato la Pro Patria alla retrocessine, quest’anno a espugnare Busto Arsizio è stato l’Alcione Milano, degli ex Cusatis, Renault e Pituou.

Dopo l’1-1 dei tempi regolamentari, i tigrotti si sono arresi nella serie dal dischetto (2-5), pagando due errori consecutivi che hanno spianato la strada agli ospiti, che erano passati in vantaggio durante la ripresa.

La gara si era infatti sbloccata al 16’ del secondo tempo con la rete di Ciappellano, ma il cuore dei biancoblu, scesi in campo col 352, ha trovato la risposta del capitano: Davide Ferri, ancora lui, lo stesso che aveva messo la firma sull’ultimo gol della scorsa stagione contro la Pro Vercelli nei playout di maggio, ha riequilibrato la sfida al 77’.

Ai rigori però la fortuna ha voltato le spalle: Di Munno e Udoh si sono visti respingere le conclusioni da Agazzi, mentre l’Alcione non ha sbagliato nulla, insaccando sempre il pallone alle spalle di Rovida. L’unico centro biancoblù è arrivato da Motolese, prima della rete decisiva di Lopes che ha chiuso i conti e consegnato il passaggio del turno alla squadra meneghina.

Per la squadra di Greco resta il rammarico di un debutto casalingo che poteva prendere un’altra piega, ma anche la consapevolezza di una prestazione combattuta fino all’ultimo.

LE PAROLE DI MISTER GRECO DOPO LA PARTITA

PRO PATRIA-ALCIONE MILANO 1-1 (0-0) – 2-5 d.c.r.

Reti: 16′ st Ciappellano, 32′ st Ferri (PPA)

SEQUENZA RIGORI:

Muroni (ALC) – gol

Di Munno (PPA) – parato

Samele (ALC) – gol

Udoh (PPA) – parato

Morselli (ALC) – gol

Motolese (PPA) – gol

Lopes (ALC) – gol

Pro Patria (3-5-2): Rovida; Reggiori (10′ st Mora), Motolese, Travaglini; Giudici, Ricordi (10′ st Sala), Di Munno, Ferri (42′ st Citterio), Orfei (42′ st Viti); Mastroianni (24′ st Renelus), Udoh. A disposizione: Gnonto, Aliata, Auci, Frattini, Galantucci, Marra, Gentile, Ferrario. Allenatore: Greco.

Alcione Milano (4-3-1-2): Agazzi; Bertolotti, Ciappellano, Pirola, Renault; Lopes, Galli (27′ st Invernizzi), Muroni; Pitou; Morselli, Zamparo (33′ st Samele). A disposizione: Moroni, Dimarco, Miculi, Mocchi, Lanzi, Rebaudo, Marconi. Allenatore: Cusatis.

Ammoniti: Reggiori (PPA), Di Munno (PPA), Bertolotti (ALC), Motolese (PPA)

Arbitro: Bianchi di Prato

Collaboratori: Bianchi di Pistoia e Ingenito di Piombino

IV Ufficiale: Andeng Tona Mbei di Cuneo

(Tabellino e video a cura di Aurora Pro Patria)